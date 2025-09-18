İstanbul'da dehşet: Trafikte tartıştılar, evi basıp annesini dövdüler

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ANNESİNE DÖVDÜ İDDİASI

Bir süre sonra otomobil sürücüsü, yanına 3 kişiyi daha alarak Ferdi G.'nin yaşadığı eve geldi.

Grup, camlara vurup bağırarak taşkınlık çıkardı.

İddiaya göre, o sırada komşuda olan Ferdi G.'nin annesi Günay G., duyduğu ses üzerine sokağa çıkıp ne olduğunu sorunca şüpheliler tarafından dövüldü.

Mahallelinin araya girmesiyle grup olay yerinden uzaklaştı.