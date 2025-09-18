İstanbul'da dehşet: Trafikte tartıştılar, evi basıp annesini dövdüler

İstanbul'da motosikletle ilerleyen Ferdi G.'nin trafikte tartıştığı sürücü, bir süre sonra yanına aldığı kişilerle mahalleye gelerek kavgayı sürdürdü. Ferdi G.'nin evde olmadığı sırada camlara vuran ve taşkınlık çıkaran sürücü ile arkadaşları bu sırada anne Günay G.'yi dövdü.

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde motosikletle ilerleyen Ferdi G. ve kardeşi, trafikte yol verme meselesinden dolayı otomobil sürücüsüyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar ayrıldı.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ANNESİNE DÖVDÜ İDDİASI

Bir süre sonra otomobil sürücüsü, yanına 3 kişiyi daha alarak Ferdi G.'nin yaşadığı eve geldi.

Grup, camlara vurup bağırarak taşkınlık çıkardı.

İddiaya göre, o sırada komşuda olan Ferdi G.'nin annesi Günay G., duyduğu ses üzerine sokağa çıkıp ne olduğunu sorunca şüpheliler tarafından dövüldü.

Mahallelinin araya girmesiyle grup olay yerinden uzaklaştı.

DARP RAPORU ALDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne Günay G., hastaneye giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER İKİNCİ KEZ GELEREK SALDIRDI

Olaydan sonra işte olan Ferdi G., çocuklarını almak için eve geldiği sırada kalabalık grup tekrar ortaya çıktı.

Ferdi G. iddiaya göre çocuğunun gözü önünde saldırıya uğradı ve bıçakla tehdit edildi.

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ÇOCUĞUNUN YANINDA DAYAK İDDİASI

Yaşananlara ilişkin konuşan Ferdi G., 8 yaşındaki çocuğunun yanında bıçak çekildiğini ve dövüldüğünü iddia etti.

