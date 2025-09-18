İstanbul'da dehşet: Trafikte tartıştılar, evi basıp annesini dövdüler
İstanbul'da motosikletle ilerleyen Ferdi G.'nin trafikte tartıştığı sürücü, bir süre sonra yanına aldığı kişilerle mahalleye gelerek kavgayı sürdürdü. Ferdi G.'nin evde olmadığı sırada camlara vuran ve taşkınlık çıkaran sürücü ile arkadaşları bu sırada anne Günay G.'yi dövdü.
İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde motosikletle ilerleyen Ferdi G. ve kardeşi, trafikte yol verme meselesinden dolayı otomobil sürücüsüyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar ayrıldı.