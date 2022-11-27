İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti

İstanbul Karaköy'de park ücreti için bir grup, valeler tarafından öldüresiye dayak yedi.
Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, 5 kişilik arkadaş grubu gece saatlerinde semtteki bir eğlence mekanına geldi. Arkadaş grubu mekana girmeden önce geldikleri aracı valeye teslim etmeyerek boş bir alana park etti.
Ardından mekana giren 5 arkadaş, gece sonunda araçlarına binip ayrılmak istedi.
Bu sırada yanlarına gelen valeler otopark ücreti istedi. Parayı vermeyen arkadaşlar arından araçlarına binerek mekandan ayrıldı.
Bu olayın ardından arkadaş grubu 1 hafta sonra aynı mekana gelerek eğlenmeye başladı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde mekana giren şahıslar, otopark ücreti vermedikleri için husumet besledikleri arkadaş grubunu kızlara laf attığı iddiasıyla dışarıya çıkarttı.
Arkadaş grubuyla, şüpheliler arasında başlayan tartışma bir anda küfürleşmeye dönüştü. Ellerine demir sopaları geçirenler, arkadaş grubuna saldırdı.
Cadde üzerinde devam eden saldırıda aldığı darbeyle yere düşen gençlerden biri, yerde de öldüresiye dövüldü.
Dayak yiyen 5 arkadaş, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyete şikayette bulundu. Ekipler, saldırganlardan ikisini yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin alınması ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapılması sonrasında sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Demir sopalarla müşterilere saldıranların eğlence mekanındaki işlerine son verildiği öğrenildi.