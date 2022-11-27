İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti

Karaköy'deki bir eğlence mekanına gelen 5 kişilik arkadaş grubu, araçlarını valeye vermeyip boş bir alana park edince ortalık karıştı. Grup, valeler tarafından demir sopalarla öldüresiye dövüldü.

İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti - 1

İstanbul Karaköy'de park ücreti için bir grup, valeler tarafından öldüresiye dayak yedi.

İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti - 2

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, 5 kişilik arkadaş grubu gece saatlerinde semtteki bir eğlence mekanına geldi. Arkadaş grubu mekana girmeden önce geldikleri aracı valeye teslim etmeyerek boş bir alana park etti.

İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti - 3

Ardından mekana giren 5 arkadaş, gece sonunda araçlarına binip ayrılmak istedi.

Bu sırada yanlarına gelen valeler otopark ücreti istedi. Parayı vermeyen arkadaşlar arından araçlarına binerek mekandan ayrıldı.

İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti - 4

Bu olayın ardından arkadaş grubu 1 hafta sonra aynı mekana gelerek eğlenmeye başladı.

İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti - 5

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekana giren şahıslar, otopark ücreti vermedikleri için husumet besledikleri arkadaş grubunu kızlara laf attığı iddiasıyla dışarıya çıkarttı.

İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti - 6

Arkadaş grubuyla, şüpheliler arasında başlayan tartışma bir anda küfürleşmeye dönüştü. Ellerine demir sopaları geçirenler, arkadaş grubuna saldırdı.

Cadde üzerinde devam eden saldırıda aldığı darbeyle yere düşen gençlerden biri, yerde de öldüresiye dövüldü.

İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti - 7

Dayak yiyen 5 arkadaş, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyete şikayette bulundu. Ekipler, saldırganlardan ikisini yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin alınması ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapılması sonrasında sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti - 8

Demir sopalarla müşterilere saldıranların eğlence mekanındaki işlerine son verildiği öğrenildi.

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