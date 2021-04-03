İstanbul'da deniz çekilmesi

İstanbul'da son günlerde yaşanan deniz çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Bazı bölgelerde çekilme 6 metreyi buldu Uzmanlar ise bahar aylarında bu durumun normal olduğunu düşünüyor.
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DHA 03.04.2021 - 14:59
İstanbul sahillerinde son bir haftadır denizde çekilme yaşanıyor.
Bakırköy, Florya, Silivri, Caddebostan sahillerinde yaşanan çekilme 5-6 metreyi buldu.
Bu durum vatandaşları tedirgin etti. Sahillerde bulunanlar çekilmenin deprem habercisi olduğunu söylerken bazıları ise hava şartlarının denizleri etkilediğini ifade etti.
Uzmanlar ise bu çekilmenin normal olduğu görüşünde.
Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece ve Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen Mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış" dedi.
Çekilmeye neden olan faktörlerin rüzgar, atmosfer basıncı ve hava sıcaklığı olduğunu söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu etkenlerin yanı sıra çekilmenin görüldüğü bölgelerde topografik arazi yapısı, bitki örtüsü, ormanlık alanlar, şehirleşme, ısı adalarının varlığı da etkili olacaktır. Sıraladığımız özellikler nedeni ile bölgemizdeki Marmara Denizi'nde çekilme belirgin olarak görülmektedir. Ülkemizi etkileyen hava basınç sistemleri bu yüzey suyunun çekilmesinde önemli rol oynamıştır. Yani Doğu Akdeniz merkezli alçak basıncın ve Doğu Avrupa kökenli, Balkanlar'da, Trakya'da etkili olan yüksek basıncın bir haftaya yakın bölgede kalması durumunda Kuzey Marmara bölgesinden ve Eğe bölgesine doğru esen yani poyraz, yıldız, karayelin Kuzey Ege denizinden Güney Ege denizine doğru akmasında veya çekilmesinde büyük rol oynamaktadır. Tabii ki bu su çekilmeleri denize sahili olan beldelerin sığlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hava basınç sistemlerinin o bölgelerdeki sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak farklılık gösterir."
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