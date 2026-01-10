İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

10.01.2026 08:35

NTV - Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli lodos, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren geri döndü. Lodos nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

DEV DALGALAR SAHİLE VURDU
Anadolu Ajansı

İstanbul'da lodos gece saatlerinde etkisini artırdı. Sahil şeridi boyunca yüksek dalgalar oluştu.

IHA

Üsküdar Sahili'nde dalgalar nedeniyle yürüyenler ve balık tutanlar zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi, bugün yapılması planlanan Yalova- Pendik, Yalova-Yenikapı, Armutlu-Yenikapı, Bandırma-Yenikapı, Kabataş-Bursa seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Anadolu Ajansı

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de bugün Armutlu-İstanbul arasında yapılması planlanan 8 dış hat seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.