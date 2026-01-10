İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
10.01.2026 08:35
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli lodos, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren geri döndü. Lodos nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.
Anadolu Ajansı
DEV DALGALAR SAHİLE VURDU
İstanbul'da lodos gece saatlerinde etkisini artırdı. Sahil şeridi boyunca yüksek dalgalar oluştu.
IHA
Üsküdar Sahili'nde dalgalar nedeniyle yürüyenler ve balık tutanlar zor anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi, bugün yapılması planlanan Yalova- Pendik, Yalova-Yenikapı, Armutlu-Yenikapı, Bandırma-Yenikapı, Kabataş-Bursa seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.