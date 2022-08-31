İstanbul'da denizde can pazarı

Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtının bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Denize düşenlerin yardımına çevredeki balıkçılar koştu. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Haberler - DHA 31.08.2022 - 12:29

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Beykoz Riva'da geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde iddiaya göre denize açılan ve içinde aynı aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti.

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Su almaya başlayan tekne, kısa sürede alabora oldu.

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Teknede yüzme bilmeyenlerin olmasından dolayı korku ve panik yaşandı.

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Aile üyelerinden yüzme bilmeyenler, alabora olan tekneye tutunmaya çalıştı.

İstanbul'da denizde can pazarı - 5

Denizdekilerin yardımına çevredeki balıkçı tekneleri koştu.

İstanbul'da denizde can pazarı - 6

Teknedekiler denizdekilere ip ve can simidi attı.

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Can pazarının yaşandığı olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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