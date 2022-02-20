İstanbul'da denizden toplanan atıklar karada sergilendi

İstanbul'da gönüllüler Bebek sahilinde farkındalık oluşturmak için plastik atık topladı. Denizden toplanan atıklar karaya çıkarılarak sergilendi. Atıkların çoğunun geri dönüştürülebilir ürünlerden oluştuğu görülürken, denizlerdeki kirliliğin Türkiye'nin geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.02.2022 - 13:14 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 13:20

İstanbul'da denizden toplanan atıklar karada sergilendi - 1

'da Bebek İskelesi'nde bir araya gelen Geri Dönüşüm ve Kazanımcılar Derneği (GEKADER) üyeleri ile 'nin 50 yıllık ilk resmi belgeli ticari balıkçısı Necla Yazıcı, iki tekneyle Marmara Denizi'ne açıldı.

İstanbul'da denizden toplanan atıklar karada sergilendi - 2

Denizin kıyı kesimlerindeki atık plastikleri toplayan üyeler, bunları karaya çıkararak sergiledi. Toplanan atıkların arasında leğenler, yağ ile şampuan şişeleri ve kullanılmayan ağlar dikkati çekti. Çok sayıda plastik şişe atığı da denizden çıkarıldı.

İstanbul'da denizden toplanan atıklar karada sergilendi - 3

ATIKLARIN HEPSİ ÇÖP DEĞİL

GEKADER Başkanı Fatih Eren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul'da denizden toplanan atıklar karada sergilendi - 4

Ambalajların çöp olmadığına, plastiğin ise hayatın birçok alanında kullanıldığına dikkati çeken Eren, "Aslında atıkların hepsi çöp değil, geri dönüştürülebilir ürünler. Organizasyonu, sadece toplum bilincinin arttırmak için yaptık. Ayrıştırıldığı zaman her biri geri dönüştürülebilir ürünler. İşte, görmüş olduğunuz şu pet şişelerden 25'i bir gömlek oluyor" diye konuştu.

İstanbul'da denizden toplanan atıklar karada sergilendi - 5

Yazıcı ise denize aşık ve tutkun biri olarak bu işlemi her zaman gerçekleştiğini, çıkardıkları atıkları ise denizde her zaman bulabildiğini kaydetti.

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