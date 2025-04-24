İstanbul'da deprem: Avcılar'da sekiz katlı binada derin çatlaklar oluştu

ANKARA'DAN EKİP SEVK EDİLDİ

Belediye ekiplerinin mühürlediği binalarda ayrıntılı incelemenin yapılması için Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üç kişilik ekip sabah saatlerinde Avcılar'a geldi.

Binaları tek tek inceleyen ve durumları hakkında gerekli bilgileri alan ekibin vereceği raporlara göre bu binaların durumunun netleşeceği ifade edildi.