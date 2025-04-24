İstanbul'da deprem: Avcılar'da sekiz katlı binada derin çatlaklar oluştu
Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da sekiz katlı bir bina ile birbirinden ayrılan beşer katlı iki bina belediye ekiplerince mühürlendi. Binaların durumu, yapılacak inceleme sonucunda netleşecek.
Silivri'de dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da bazı binalarda hasara neden oldu.
Avcılar'daki Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan sekiz katlı binanın bazı bölümlerinde dışarıdan da görülebilen çatlaklar oluştu.