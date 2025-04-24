İstanbul'da deprem: Avcılar'da sekiz katlı binada derin çatlaklar oluştu

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da sekiz katlı bir bina ile birbirinden ayrılan beşer katlı iki bina belediye ekiplerince mühürlendi. Binaların durumu, yapılacak inceleme sonucunda netleşecek.

İstanbul'da deprem: Avcılar'da sekiz katlı binada derin çatlaklar oluştu - 1

Silivri'de dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da bazı binalarda hasara neden oldu.

Avcılar'daki Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan sekiz katlı binanın bazı bölümlerinde dışarıdan da görülebilen çatlaklar oluştu.

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İstanbul'da deprem: Avcılar'da sekiz katlı binada derin çatlaklar oluştu - 2

İhbar üzerine sevk edilen Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından riskli olduğunu belirleyerek binayı mühürledi.

İstanbul'da deprem: Avcılar'da sekiz katlı binada derin çatlaklar oluştu - 3

İKİ BİNA BİRBİRİNDEN AYRILDI

Yeşilkent Mahallesi'nde birbirine yapışık biri 6 ay önce zemin kayması nedeniyle yanındaki binadan ayrılan beş katlı bina ile bitişiğindeki binanın arasının daha fazla açıldı.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, zemin kayması görülen bina ile bitişiğindeki binanın tahliye edilerek mühürlenmesine karar verildi.

İstanbul'da deprem: Avcılar'da sekiz katlı binada derin çatlaklar oluştu - 4

Bu binalardan birinde oturan ve riskli gördüğü için evini daha önce boşaltan Hilmi Çimen, binaların yıktırılması gerektiğini belirterek, ilgili kurumların kendilerine yardımcı olmasını istedi.

İstanbul'da deprem: Avcılar'da sekiz katlı binada derin çatlaklar oluştu - 5

ANKARA'DAN EKİP SEVK EDİLDİ

Belediye ekiplerinin mühürlediği binalarda ayrıntılı incelemenin yapılması için Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üç kişilik ekip sabah saatlerinde Avcılar'a geldi.

Binaları tek tek inceleyen ve durumları hakkında gerekli bilgileri alan ekibin vereceği raporlara göre bu binaların durumunun netleşeceği ifade edildi.

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