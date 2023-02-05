İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler verileri

İSTANBUL DEPREMİNİN AYRINTILARI

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Kısa süreli deprem Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.