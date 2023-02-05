İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler verileri

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Meydana gelen sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki,

İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler verileri - 1

Son depremler haberlerine yenileri ekleniyor. i. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Türkiye'de meydana gelen son 100 depremin merkez üssü, saati ve şiddetini resmi adresi üzerinden paylaştı. Son depremler verilerine göre bugün şiddeti 3'ü geçen 2 deprem meydana geldi.

İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler verileri - 2

İSTANBUL DEPREMİNİN AYRINTILARI

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kısa süreli deprem Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.

İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler verileri - 3

İZMİR DEPREMİNİN AYRINTILARI

İstanbul'un ardından bir deprem haberi de de İzmir'den geldi. Gaziemir ilçesinde saat 09:18'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler verileri - 4
İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son depremler verileri - 5

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