İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar yine ufak çaplı panik yaşadı. Olası büyük Marmara depremi nedeniyle korkan vatandaşlar, İstanbul’un en riskli bölgelerini merak ediyor. İstanbul'da orta seviyede deprem riski taşıyan ilçeler de dikkatle takip ediliyor. Fay hattına yakın bu ilçelerde yapılaşma ve zemin durumu büyük önem taşıyor.



İşte deprem riski yüksek olan ilçeler...