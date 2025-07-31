İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor
İstanbul'da art arda yaşanan depremler nedeniyle deprem riski yüksek ilçeler araştırılmaya devam ediyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem milyonlarca kişiyi korkutmuştu. Özellikle bugün tekrar Silivri açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan ikinci sarsıntı, vatandaşları oldukça tedirgin etti. Bu gelişme, “İstanbul’da deprem riski en yüksek ilçeler hangileri?” ve “Fay hattı hangi semtlerin altından geçiyor?” sorularını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, Marmara’da beklenen büyük depremin İstanbul’un bazı bölgelerinde daha yıkıcı olabileceği uyarısında bulunuyor. Peki, İstanbul'da fay hattı tehlikesi en fazla hangi ilçelerde? İşte deprem riski yüksek ilçeler.
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar yine ufak çaplı panik yaşadı. Olası büyük Marmara depremi nedeniyle korkan vatandaşlar, İstanbul’un en riskli bölgelerini merak ediyor. İstanbul'da orta seviyede deprem riski taşıyan ilçeler de dikkatle takip ediliyor. Fay hattına yakın bu ilçelerde yapılaşma ve zemin durumu büyük önem taşıyor.
İşte deprem riski yüksek olan ilçeler...