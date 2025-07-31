İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor

İstanbul'da art arda yaşanan depremler nedeniyle deprem riski yüksek ilçeler araştırılmaya devam ediyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem milyonlarca kişiyi korkutmuştu. Özellikle bugün tekrar Silivri açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan ikinci sarsıntı, vatandaşları oldukça tedirgin etti. Bu gelişme, “İstanbul’da deprem riski en yüksek ilçeler hangileri?” ve “Fay hattı hangi semtlerin altından geçiyor?” sorularını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, Marmara’da beklenen büyük depremin İstanbul’un bazı bölgelerinde daha yıkıcı olabileceği uyarısında bulunuyor. Peki, İstanbul'da fay hattı tehlikesi en fazla hangi ilçelerde? İşte deprem riski yüksek ilçeler.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 1

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar yine ufak çaplı panik yaşadı. Olası büyük Marmara depremi nedeniyle korkan vatandaşlar, İstanbul’un en riskli bölgelerini merak ediyor. İstanbul'da orta seviyede deprem riski taşıyan ilçeler de dikkatle takip ediliyor. Fay hattına yakın bu ilçelerde yapılaşma ve zemin durumu büyük önem taşıyor.

İşte deprem riski yüksek olan ilçeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 2

AVCILAR

Uzmanlara göre deprem açısından en riskli ilçelerden biri Avcılar. Hem zeminin gevşek yapısı hem de sahil şeridindeki yerleşim, riski artırıyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 3

SİLİVRİ

Silivri, Marmara Denizi'ne yakınlığı ve aktif fay hatlarına olan yakın konumu nedeniyle deprem riski yüksek ilçeler arasında yer alıyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 4

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece, hem nüfus yoğunluğu hem de zeminin yer yer alüvyon olması nedeniyle olası depremde büyük hasar görebilecek ilçelerden biri.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 5

BAKIRKÖY

Bakırköy, İstanbul’da zemin yapısı bakımından riskli alanlardan biri olarak biliniyor. Özellikle sahil hattı tehlike altında.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 6

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü, son yıllarda artan yapılaşması ve deniz kıyısına yakınlığı nedeniyle deprem uzmanlarının yakından takip ettiği bölgelerden.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 7

FATİH

Fatih, tarihi yapıları ve eski yerleşim dokusu nedeniyle depremde ciddi zarar görebilecek ilçeler arasında gösteriliyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 8

ESENYURT

Esenyurt, yapı stoku ve zeminsel özellikleri sebebiyle olası büyük bir depremde hasar alabilecek ilçelerden biri olarak dikkat çekiyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 9

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu, hem deniz kıyısında bulunması hem de tarihi yapı stoku nedeniyle olası bir depremde ağır hasar alma riski taşıyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 10

MALTEPE

Maltepe, Anadolu Yakası’nda yer almasına rağmen, sahil bandındaki dolgu alanlar nedeniyle deprem açısından riskli bölgeler arasında gösteriliyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 11

PENDİK

Pendik, zeminsel farklılıklar ve yeni yapılaşmalarla dikkat çekerken, özellikle kıyı kesimleri depremde riskli olabilir.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 12

TUZLA

Tuzla, Marmara Denizi’ne olan yakınlığı ve aktif faylara olan mesafesi nedeniyle uzmanların dikkat çektiği ilçelerden biri.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 13

KARTAL

Kartal, sahil şeridindeki yapılaşma ve bazı bölgelerdeki zemin gevşekliği nedeniyle deprem açısından yüksek risk barındırıyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 14

ATAŞEHİR

Ataşehir, zemin yapısı genel olarak sağlam kabul edilse de bazı bölgelerde yapı yoğunluğu deprem riskini artırıyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 15

ÜSKÜDAR

Üsküdar, tarihi yapılar ve boğaz hattındaki yerleşim alanları nedeniyle olası bir sarsıntıdan ciddi şekilde etkilenebilir.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 16

KADIKÖY

Kadıköy, özellikle Fikirtepe gibi kentsel dönüşüm geçiren bölgelerde eski yapı stoku nedeniyle risk taşıyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 17

ŞİŞLİ

Şişli, çok katlı binaların yoğunluğu ve tarihi yapılar nedeniyle olası bir depremde ciddi etki görebilir.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 18

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, zemin yapısı ve nüfus yoğunluğu nedeniyle deprem açısından dikkatli olunması gereken bölgelerden biri.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 19

BEYOĞLU

Beyoğlu, tarihi ve eski yapılarla dolu olması nedeniyle depremde yıkım riski taşıyan ilçeler arasında yer alıyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 20

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa, zeminsel zayıflık ve yoğun yapılaşma nedeniyle riskli bölgeler arasında gösteriliyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 21

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa, eski yapıların yoğun olduğu mahalleleriyle deprem açısından dikkatli olunması gereken bir ilçe.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 22

SULTANGAZİ

Sultangazi, kentsel dönüşüm sürecinin yavaş ilerlediği bölgelerden biri olarak, olası depremde tehdit altında olabilir.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 23

ESENLER

Esenler, İstanbul’un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olması ve yapı stoku nedeniyle deprem riski taşıyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 24

BAĞCILAR

Bağcılar, yüksek nüfus yoğunluğu, zayıf zemin yapısı ve eski binalarıyla dikkat çeken yüksek riskli bölgelerden biri.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 25

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler, zeminsel açıdan bazı bölgeleri riskli kabul edilen ve yapı yoğunluğu olan ilçelerden biri.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 26

GÜNGÖREN

Güngören, özellikle eski apartmanların yoğunlukta olduğu bölgelerde deprem riski yüksek kabul ediliyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 27

SARIYER

Sarıyer, boğaza kıyısı olan bir ilçe olsa da bazı iç bölgelerde zemin riski nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler belli oldu! Fay hattı bu ilçelerin altından geçiyor - 28

KAĞITHANE

Kağıthane, vadiler arasında yer alması ve bazı mahallelerdeki zayıf zemin yapısı nedeniyle deprem açısından dikkatle inceleniyor.

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