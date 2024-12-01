İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi
Olası bir depremden sonra sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması hayati önem taşıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği deprem tatbikatında hazırlıklar kontrol edildi. Senaryo gereği Adalar merkezli 7 buçuk büyüklüğündeki bir deprem sonrası "Seviye 4" alarm verildi. Tatbikatı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da takip etti.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü geniş kapsamlı deprem tatbikatı düzenledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da çalışmaları yerinde izledi, yetkililerden bilgi aldı.