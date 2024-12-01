İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi

Memişoğlu, "Biz İstanbul'daki hastaneleri destek hastaneleriyle eşleştirdik. Deprem aşamasında otomatik olarak kim ne yapacak, nasıl hareket edecek, hastaneye nasıl destek verilecek onların tatbikatı yapılıyor. İlk 48 saatte İstanbul’daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak." diye konuştu.