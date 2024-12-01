İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi

Olası bir depremden sonra sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması hayati önem taşıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği deprem tatbikatında hazırlıklar kontrol edildi. Senaryo gereği Adalar merkezli 7 buçuk büyüklüğündeki bir deprem sonrası "Seviye 4" alarm verildi. Tatbikatı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da takip etti.

İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi - 1

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü geniş kapsamlı deprem tatbikatı düzenledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da çalışmaları yerinde izledi, yetkililerden bilgi aldı.

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İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi - 2

Tatbikatın eksikleri tespit etmek için yapıldığını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bizi gerçekten yaralayan depremlerden aldığımız tecrübelerle hastane afet planlarımızı ve bütün afet planlarımızı gözden geçirdik. Bu tatbikat, ilk defa uygulanan bir tatbikat. Amacımız insanlarımıza afet planlarımızı ve öngörülerimizi ezberletmek, eksiklerimizi tespit etmek." dedi.

İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi - 3

Senaryo gereği Adalar merkezli 7 buçuk büyüklüğündeki bir deprem sonrası "Seviye 4" alarm verildi, ulusal destek ekipleri de harekete geçti.

İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi - 4

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulan ve ilk kez uygulanan Referans Hastane Koordinasyon Merkezinden sağlık ekipleri yönlendirildi.

İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi - 5

Memişoğlu, "Biz İstanbul'daki hastaneleri destek hastaneleriyle eşleştirdik. Deprem aşamasında otomatik olarak kim ne yapacak, nasıl hareket edecek, hastaneye nasıl destek verilecek onların tatbikatı yapılıyor. İlk 48 saatte İstanbul’daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak." diye konuştu.

İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi - 6

800 kişinin katıldığı tatbikatta, sağlık hizmetlerinin olası bir afetten sonra da kesintisiz sürmesi amaçlandı.

İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi - 7
İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi - 8
İstanbul'da deprem tatbikatı: Seviye 4 alarmı verildi - 9
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