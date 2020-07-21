İstanbul'da dolmuşçu eylemi

İstanbul'da dolmuşçu eylemi var. Taleplerinin dikkate alınmadığını öne süren dolmuşçular Kadıköy'de bir araya gelerek Saraçhane'deki İBB binası önüne gitti. Eylem nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İHA - DHA 21.07.2020 - 10:47

İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 1
İstanbul'da dolmuş sürücüleri eylem yapıyor.

İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 2
Eylemin nedeninin şoförlerin şikayet ve taleplerinin İBB komisyonlarında gündeme gelmediği iddiası.


İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 3
Alt komisyonlarda onaylanan şikayet ve taleplerinin üst komisyonlarda görüşülmediğini belirten taksi dolmuşçular, Kadıköy’de bir araya geldi.
İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 4
Buradan birlikte haraket eden dolmuşçular, Saraçhane'deki İBB binası önünde buluştu.

İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 5
Eylem nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.


İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 6
Talepleriyle ilgili farkındalık turu yapmak istediklerini belirten İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkanı Serdar Altunışık, eylemle ilgili şunları söyledi:

"Aylardan beri Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım müdürlüğündeki taleplerimiz gündemle gelmiyor. Alt komisyonlarda defalarca onaylanmasına rağmen üst komisyonlarda onaylanmasına müsaade etmiyorlar. Bu konudan dolayı esnafımızın mağduriyeti var. Artık kazanç sağlayamıyorlar. Araçlarını 13 ay gibi bir süredir kapısının önünde yatıran esnafımız var. Çünkü aracını yenileyemiyor. O sermayesi yok. O yüzden aracını kapısının önünde yatırmayı tercih ediyor. Bizlerin talepleri şudur, geçmişte taksi dolmuşları taksimetre ile çalışma hakları vardı. Bu belli dönem sonra il trafik komisyonu kararlarından sonra belediyeye tahsil edildikten sonra bu kararlar gündeme alınmadı. Ondan dolayı böyle bir mağduriyet doğdu."
İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 7
İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 8
İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 9
İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 10
İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 11
İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 12
İstanbul'da dolmuşçu eylemi - 13

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER