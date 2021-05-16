İstanbul'da dolu sürprizi



Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Sultanbeyli çevresinde dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı.

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İHA - NTV Haber - DHA 16.05.2021 - 15:35

İstanbul'a mayıs ortasında dolu yağdı. Meteoroloji'nin ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış görüldü.

Yağmurla birlikte dolu yağışı da başladı.

Dolu yağışı özellikle de Çekmeköy ve Sultanbeyli çevresinde etkili oldu.

HALI VE BATTANİYELİ ÖNLEM Doludan korunmak için bazı vatandaşlar araçlarını halı ve battaniyelerle kapladı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmaması ve mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle bölgenin batı ve güneybatı, doğusunda kuzey ile kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.