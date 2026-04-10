İstanbul'da dolu sürprizi. Dakikalar içinde beyaza döndü
10.04.2026 10:55
DHA
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu.
Bahar gibi başlayan nisan ayı hava sıcaklıklarının düşmesiyle devam ediyor.
Hafta sonu sıcaklığın 15 derecelere çıktığı İstanbul'da bugün de dolu yağışı etkili oldu.
Güngören ve Zeytinburnu'nda etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.
Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar beyaza büründü.
Dolu, kısa süre sonra sona ererken yerini yağmura bıraktı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün megakent yağmurlu ve soğuk geçecek. Hava sıcaklığı ise 10 derece.