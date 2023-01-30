İstanbul'da dondurucu soğuk

Çalışkan daha etkili bir kar yağışı için ise önümüzdeki haftayı işaret etti, "Asıl tüm kenti etkileyecek kar yağışını 4 ve 8 Şubat arasında bekliyoruz. O günlerde ihtimal daha yüksek özellikle Şubat 5 ve 6'da bekleniyor." ifadelerini kullandı.