İstanbul'da dondurucu soğuk

Yurt genelinde İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. İstanbul'da sıcaklık yer yer 1 dereceye kadar düştü. Kentin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un genelini etkileyecek kar yağışı ise haftaya bekleniyor.

İstanbul'da dondurucu soğuk - 1

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul'da dondurucu soğuk - 2

Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

İstanbul'da dondurucu soğuk - 3

Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı.

İstanbul'da dondurucu soğuk - 4

Ayrıca, Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kalan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı.

İstanbul'da dondurucu soğuk - 5

Öte yandan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde güzel manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da dondurucu soğuk - 6

Peki kar yağışı ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan konuyla ilgili tahminlerde bulundu.

İstanbul'da dondurucu soğuk - 7

Ülke genelinde İzlanda üzerinden gelen soğuk havanın etkili olduğunu söyleyen Çalışkan, "Çok soğuk bir şubat geçireceğiz. İstanbul'da sıcaklık 1-2 dereceye indi. Durum böyle olunca bazı noktalarda hafif kar başladı. Sahilden uzak yerlerde Maslak, Esenyurt, Çatalca taraflarında... Anadolu Yakası'nı da etkileyecek. Avrupa Yakası'nda hafif yağacak, kuvvetli yağış olmayacak." dedi.

İstanbul'da dondurucu soğuk - 8

Yağışın Anadolu Yakası'nda biraz daha fazla olduğunu belirten Çalışkan, "Ancak akşam ve gece saatlerinde kesilecek. Bu gece ve sabah buzlanma olur İstanbul'da. Yarın önce yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde yeniden yağış görebiliriz." diye konuştu.

İstanbul'da dondurucu soğuk - 9

Çalışkan daha etkili bir kar yağışı için ise önümüzdeki haftayı işaret etti, "Asıl tüm kenti etkileyecek kar yağışını 4 ve 8 Şubat arasında bekliyoruz. O günlerde ihtimal daha yüksek özellikle Şubat 5 ve 6'da bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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