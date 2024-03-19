İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu
İstanbul’da iki kaçak hayvan müzesine operasyon düzenlendi. Ali Haydar Üstay’a ait olduğu belirtilen hayvan müzesinde, kutup ayısı, timsah, aslan, çıta, bizon gibi çok sayıda vahşi doğa hayvanının tahniti ele geçirildi. Üstay’ın bu hayvanları, yurda özel uçağıyla kaçak olarak soktuğu belirilendi.
İstanbul kaçakçılık polisi, sahte hayvan müzesi açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bir süre fiziki ve teknik olarak takip eden ekipler, müzeyi Ali Haydar Üstay isimli kişi tarafından açıldığını tespit etti.