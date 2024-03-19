imsakiye

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu

İstanbul’da iki kaçak hayvan müzesine operasyon düzenlendi. Ali Haydar Üstay’a ait olduğu belirtilen hayvan müzesinde, kutup ayısı, timsah, aslan, çıta, bizon gibi çok sayıda vahşi doğa hayvanının tahniti ele geçirildi. Üstay’ın bu hayvanları, yurda özel uçağıyla kaçak olarak soktuğu belirilendi.

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 1

İstanbul kaçakçılık polisi, sahte hayvan müzesi açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre fiziki ve teknik olarak takip eden ekipler, müzeyi Ali Haydar Üstay isimli kişi tarafından açıldığını tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 2

Ekipler çalışmalarının ardından müzeye ve şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 3

Yapılan operasyonda, müzede yapılan aramalarda, aralarında CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında bulunan kutup ayısı, timsah, aslan, çıta, bizon gibi çok sayıda vahşi doğa hayvanlarının da olduğu 405 tahnit (doldurulmuş hayvan) ele geçirildi.

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 4

ÜLKEYE ÖZEL UÇAKLA SOKTU

Ekipler yaptıkları incelemelerde, şüphelinin 6 ayrı kıtada 30 ülkede avlandığını, öldürdüğü hayvanları özel uçağıyla kaçak bir şekilde ülkeye soktuğunu saptadı.

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 5

Ali Haydar Üstay’ın kaçak müzesinde ele geçirilen kutup ayısını avlamak için Kanada’da 2 ay kaldığı, çizgili geyik için 2 hafta ağaçta kaldığı öğrenildi.

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 6

Öte yandan Üstay'ın Türkiye’deki son Anadolu kaplanını da Hakkari’de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi.

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 7

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON LİRA

Şüphelinin tüm bu hayvanları zevk için öldürdüğü, kurduğu kaçak müzede sergilediği ve müzesinde ele geçirilen hayvan tahnitlerinin piyasa değerinin 75 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 8

Ele geçirilen hayvanlar arasında bizon, kara kurt, vaşak, boz ayı, timsah, aslan, leopar, maymun ve tek parça halinde mamut dişi olması da dikkat çekti.

İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 9
İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 10
İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 11
İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 12
İstanbul’da dondurulmuş hayvan müzesine operasyon: Timsah, aslan, çita, bizon tahnitlerine el konuldu - 13
DAHA FAZLA GÖSTER