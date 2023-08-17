İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle hırsızlık | 14 bin 460 dolar çaldı

İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle girdiği işyerlerinde el çabukluğuyla para çalan Hadi G. isimli kişi yakalandı. Toplam 14 bin 460 dolar çaldığı tespit edilen Hadi G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle hırsızlık | 14 bin 460 dolar çaldı - 1

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde döviz bozdurmak için gelen bir kişinin para çaldığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan inceleme şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle hırsızlık | 14 bin 460 dolar çaldı - 2

Görüntülerde şüphelinin döviz bozdurduğu sırada, mağdurların dikkatini dağıttığı bu sırada paralardan bir kısmını çaldığı görüldü.

İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle hırsızlık | 14 bin 460 dolar çaldı - 3

Polis kimliğini tespit ettiği şüpheli Hadi G.’yi gözaltına aldı.

İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle hırsızlık | 14 bin 460 dolar çaldı - 4

Mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edilen şüphelinin toplamda 14 bin 460 dolar çaldığı belirlendi.

İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle hırsızlık | 14 bin 460 dolar çaldı - 5

Adliyeye sevk edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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