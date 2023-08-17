İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle hırsızlık | 14 bin 460 dolar çaldı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde döviz bozdurmak için gelen bir kişinin para çaldığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan inceleme şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.