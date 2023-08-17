İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle hırsızlık | 14 bin 460 dolar çaldı
İstanbul’da döviz bozdurma bahanesiyle girdiği işyerlerinde el çabukluğuyla para çalan Hadi G. isimli kişi yakalandı. Toplam 14 bin 460 dolar çaldığı tespit edilen Hadi G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde döviz bozdurmak için gelen bir kişinin para çaldığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan inceleme şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.