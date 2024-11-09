İstanbul'da dövme sildirme faciası: "Kolumu yaktılar"
İstanbul Esenyurt'ta dövme sildirmek için bir güzellik merkezine giden bir kadın, işlem sırasında ikinci derece yanıkla karşılaştığını iddia etti.
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre yaklaşık 8 ay önce dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaşan Özlem Özüağ isimli kadın, üçüncü seansın ardından kolunun belirli bir kısmının yandığını fark etti.
Bunun üzerine hastaneye giden Özüağ, kolunun durumunun normal olmadığını öğrendi. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan kadın, kolundaki dokuların öldüğünü söyledi.
Tedavi masrafları ile ilgili iş yeri sahibi M.A. ve ara bulucu ile anlaşmadığını ifade eden Özüağ, mağdur olduğunu belirtti.