İstanbul'da dövme sildirme faciası: "Kolumu yaktılar"

"‘SENİ DOKTORA GÖTÜRECEĞİM' DEDİ ARAYIP SORMADI"

Tedavisinin yaptırılmasılını talep eden Özlem Özüağ, "Beni mağdur etmemesini istiyorum. Bana ‘Gel, ben seni tedavi ettireceğim.' diyor. 400 bin lira, 500 bin lira vereceğini söylüyor. Ben daha iyi bir hastane buldum. Çünkü ben iş yeri sahibine güvenmiyorum. Beni bu şekilde mağdur etti ve zarara uğrattı.

Kendime daha profesyonel bir doktor buldum ve kendisine güvenmediğimi de söyledim. Masraflarımın karşılanmasını istedim ama bana yardımcı olmadı. ‘Seni mahkeme yoluna davet ediyorum.' dedi. Ben de tamam diyerek konuyu kapattım.

"DOKULAR ÖLMÜŞ TENDONLAR BOZULMUŞ"

Şikayette bulundum. Daha sonra beni ara bulucu aradı. Ben onlara bir teklif verdim ve bunu kabul etmedi. ‘Ben seni doktora götüreceğim. Muayene ettireceğim. Süreç ne kadar sürerse ve ne kadar tutarsa bunu ödeyeceğim.' dedi ama dönmedi ve arayıp sormadı. Mağdurum. Kolumun dokuları ölmüş. Tendonlar bozulmuş. Damarlarım belli oluyor. Kendisi benim bu konuda hatalı olduğumu söyledi." şeklinde konuştu.