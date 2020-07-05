(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli

Sağlık Bakanı Koca'nın düğün sırasında fiziki mesafe ve maske uyarısında bulunmasına rağmen İstanbul'un çeşitli yerlerinde corona virüs önlemlerine uymayarak yine düğün kutlaması yapıldı.

İHA - ntv.com.tr 05.07.2020 - 11:03

(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 1
Sağlık Bakanı düğün eğlencelerinde fiziki mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen İstabul yine benzer görüntülere manzara oldu.
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 2
Mega kentin çeşitli ilçelerinde düğün için bir araya gelen gruplar ne maske ne de mesafe kuralına uydular.
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 3
El ele tutuşarak halay çeken grup ardından konvoy halinde trafiği birbirine kattı.
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 4
Polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 5
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 6
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 7
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 8
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 9
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 10
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 11
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 12
(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli - 13

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