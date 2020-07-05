(İstanbul'da düğün eğlencesi) Ne maske ne mesafe ne de can güvenli

Sağlık Bakanı düğün eğlencelerinde fiziki mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen İstabul yine benzer görüntülere manzara oldu.

Mega kentin çeşitli ilçelerinde düğün için bir araya gelen gruplar ne maske ne de mesafe kuralına uydular.