İstanbul’da E-5’i kilitleyen halay

İstanbul’da E-5 Karayolu’nda düğün konvoyu yapan bir grup, akan trafiği durdurup dakikalarca halay çekti. Trafiğin aksamasına neden olan grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti. Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’da E-5’i kilitleyen halay - 1

İstanbul’da konvoy yapan bir grup, E-5 Karayolu’nda trafiği durdurup halay çekti.

Olay önceki gün karayolunun Florya mevkisi üzerinde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da E-5’i kilitleyen halay - 2

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kalabalık bir düğün konvoyu trafiğin aktığı anlarda araçlarını durdurup, halay çekmeye başladı.

İstanbul’da E-5’i kilitleyen halay - 3

Grup bir süre trafiğin durmasına neden oldu.

İstanbul’da E-5’i kilitleyen halay - 4

Trafiğin ortasında dakikalarca eğlenen grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti.

İstanbul’da E-5’i kilitleyen halay - 5

Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER