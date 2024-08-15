İstanbul’da E-5’i kilitleyen halay
İstanbul’da E-5 Karayolu’nda düğün konvoyu yapan bir grup, akan trafiği durdurup dakikalarca halay çekti. Trafiğin aksamasına neden olan grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti. Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul’da konvoy yapan bir grup, E-5 Karayolu’nda trafiği durdurup halay çekti.Olay önceki gün karayolunun Florya mevkisi üzerinde yaşandı.