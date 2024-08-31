İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı

İstanbul Avcılar’da antrenman yapmak için kanoyla Küçükçekmece Gölü’ne açılan sporcular, çevrede hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Sporcuların gölün ortasında mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar ekiplere haber verdi. Ekipler geldikten bir süre sonra sporcular antrenmanlarını tamamlayıp kıyıya çıktı. Ekiplerin kendileri için geldiğini öğrenen sporcular duruma şaşırarak gülmeye başladı, ekipler ve vatandaşlar ise mahsur kalma olmadığını anlayınca rahat bir nefes aldı.

İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı - 1

İstanbul’daki Küçükçekmece Gölü’nde antrenman yapan kanocuların gölde mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar, ekiplere ihbarda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı - 2

Avcılar Belediyesi Sümeyye Boyacı Su Sporları Merkezi’ndeki kürek takımı sporcuları, dün akşam saatlerinde antrenman yapmak için kano ile Küçükçekmece Gölü’ne açıldı.

Sporcular gölde antrenman yaparken hava karardı.
İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı - 3

Sporcuları kürek çekerken görenler, gölde mahsur kaldığını ve yardım istediğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine Avcılar Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Gölü’ne sevk edildi.

Ayrıca Fatih ilçesindeki İstanbul İtfaiyesi Şehit Taner Çebi Su Altı Arama Kurtarma İstasyonu’ndan da ekip istendi.

İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı - 4

Kıyıdan gelişmeleri izleyen ekipler, bir süre sonra sporcuların kıyıya doğru yaklaştığını görünce Su Sporları Merkezi’ne giderek, karaya çıkan sporcularla görüştü.

İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı - 5

Ekipler ve çevredekiler sporcuların gölde antrenman yaptığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı - 6

Sahildeki ekiplerin kendileri için geldiğini öğrenen sporcular ise şaşkınlık yaşadı, bazı sporcular ise durumu öğrenince gülmeye başladı.

İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı - 7

Rutin antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Kürek Takımı Antrenörü Kamil Selçuk, “Hava karardığı için halktan birkaç kişi herhalde endişelenip, ihbarda bulunmuş. Ama hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar antrenman yaptı ve çıktık. Bu rutin antrenmanımız. Hava artık erken karardığı için herhalde yanlış ihbar olmuş. Gayet sağlıklı bir şekilde sudan çıktık, antrenmanımızı yaptık, duşumuzu alıp evimize gideceğiz. Günümüzde bu havada çok güzel spor yapılıyor. Havanın dalgalı olması çok sorun değil. Bu tekneler zaten dalgalı havalar için tasarlanmış. Hiç kimse endişelenmesin. Emniyet önlemlerimiz yerinde, teknelerimizde can yelekleri gerektiğinde tehlike anında kullanılacak botumuz var, sıkıntımız yok.” dedi.

İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı - 8
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