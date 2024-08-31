İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Rutin antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Kürek Takımı Antrenörü Kamil Selçuk, “Hava karardığı için halktan birkaç kişi herhalde endişelenip, ihbarda bulunmuş. Ama hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar antrenman yaptı ve çıktık. Bu rutin antrenmanımız. Hava artık erken karardığı için herhalde yanlış ihbar olmuş. Gayet sağlıklı bir şekilde sudan çıktık, antrenmanımızı yaptık, duşumuzu alıp evimize gideceğiz. Günümüzde bu havada çok güzel spor yapılıyor. Havanın dalgalı olması çok sorun değil. Bu tekneler zaten dalgalı havalar için tasarlanmış. Hiç kimse endişelenmesin. Emniyet önlemlerimiz yerinde, teknelerimizde can yelekleri gerektiğinde tehlike anında kullanılacak botumuz var, sıkıntımız yok.” dedi.