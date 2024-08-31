İstanbul’da ekipleri alarma geçiren ihbar: Gerçek sonradan ortaya çıktı
İstanbul Avcılar’da antrenman yapmak için kanoyla Küçükçekmece Gölü’ne açılan sporcular, çevrede hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Sporcuların gölün ortasında mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar ekiplere haber verdi. Ekipler geldikten bir süre sonra sporcular antrenmanlarını tamamlayıp kıyıya çıktı. Ekiplerin kendileri için geldiğini öğrenen sporcular duruma şaşırarak gülmeye başladı, ekipler ve vatandaşlar ise mahsur kalma olmadığını anlayınca rahat bir nefes aldı.
İstanbul’daki Küçükçekmece Gölü’nde antrenman yapan kanocuların gölde mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar, ekiplere ihbarda bulundu.