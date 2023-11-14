İstanbul’da El Nino etkisi | Karadeniz’deki rekor sıcaklık, ani yağışa neden oldu
Türkiye’yi çevreleyen denizlerde, deniz yüzey suyu sıcaklığı geçmiş yılların ortalamasının üzerinde seyrediyor. Karadeniz’in deniz yüzey suyu sıcaklığı 20,6 derece, Marmara’nın 20,8 derece, Ege Denizi’nin 24 derece ve Akdeniz’in 27 derece olarak kaydedildi. El Nino etkisiyle oluşan bu durum, ani yağışlar yaşanmasına neden oluyor. Uzmanlar, cumartesi günü İstanbul’da yaşanan yağışın El Nino kaynaklı olduğuna işaret etti. Gelecekte bu tür yağışların daha fazla yaşanabileceğine işaret ediliyor.
El Nino etkisiyle hava sıcaklıkları ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, deniz yüzey suyu sıcaklıklarında da rekor seviyeler ölçüldü.
Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre ekim ayında 20,79 santigrat dereceyle tüm zamanların en yüksek ekim ayı deniz yüzey suyu sıcaklığı kaydedildi.
Bu sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,58 derece, El Nino'nun daha önce görüldüğü 2015 ekim ayından ise 0,27 derece üzerinde.
Türkiye’yi çevreleyen denizlerin yüzey suyu sıcaklıkları da ekim ayında geçmiş yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti.