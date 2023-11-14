İstanbul’da El Nino etkisi | Karadeniz’deki rekor sıcaklık, ani yağışa neden oldu

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜZERİNE EL NINO ETKLENDİ”

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, sonbaharda olunmasına karşın denizlerin bu yıl El Nino etkisiyle geç soğumaya başladığını ve yüzey suyu sıcaklıklarının da yüksek seyrettiğini belirtti.

Isınmanın diğer denizlerde olduğu gibi Karadeniz’de de net bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Gazioğlu, iklim değişikliğinin üzerine eklenen El Nino etkisinin Tuna Nehri’nde büyük bir baskı oluşturduğunu, Karadeniz’in su bütçesinin yüzde 60’ını sağlayan nehirde bu yıl yaşanan debi düşüklüğünün, denizin su ve ısı bütçesini derinden sarstığını ifade etti.

Prof. Dr. Gazioğlu şöyle devam etti:

“Tuna havzasında yaşanan kuraklığın benzerinin, Karadeniz su bütçesine tatlı su girdisi sağlayan diğer nehirlerde de yaşanmasıyla azalan karasal su girdisi, Karadeniz’in yüzey sularının sıcaklıklarında etkili oluyor. Tüm bunlar El Nino etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları ve özellikle çeşitli bölgelerde neden olduğu kuraklıkla ilişkili. Artık en azından istatistiksel olarak biliyoruz ki El Nino, yaşadığımız coğrafyada daha yüksek bir etkiye sahip. Diğer bildiğimiz çarpıcı gerçeklik ise geçmişte 7-8 yılda bir oluşmaktayken, El Nino'nun artık ortalama 3-4 yılda bir tekrarlanma olasılığı olduğu.”