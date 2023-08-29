İstanbul’da El Nino etkisi | Megakente Ocak'ta kar yağacak mı?
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino etkisi nedeniyle Türkiye’de eylül ayı sıcaklık ortalamasının normal değerlerin üzerinde olacağını söyledi. Eylül’de İstanbul’da 25-26 derecelerin görüleceğini söyleyen Kurnaz, Ocak ayında ise kentte kar yağışı beklemediklerini anlattı.
İklim değişikliği, küresel sıcaklık değerlerindeki artışın en önemli nedenini oluştururken, bu yıl mayıs ayından itibaren buna bir de El Nino etkisi eklendi.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino’nun, Pasifik Okyanusu’ndaki suların normalden daha fazla ısınması anlamına geldiğini ve öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde etkili olduğunu söyledi.
El Nino etkisinin ilk olarak Pasifik Okyanusu’nun batı tarafında, Japonya, Çin, Tayvan ve Avustralya’da görülmeye başlandığını aktaran Kurnaz, “Sonra ABD tarafında görülür, ardından Atlantik’e geçerek önce batısında, sonra doğusunda görülür ve yavaş yavaş bütün dünyaya yayılır. Bunun bütün dünyaya yayılması yaklaşık 3-4 ay sürer.” dedi.