İstanbul'da ele geçirildi: 355 milyon lira değerinde
İstanbul'da yasadışı yollarla ülkeye sokulan kaçak gözlükleri piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 355 milyon lira olduğu değerlendirilen markaların gözlükleri ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla gözlük sokulduğu ve bu ürünlerin mağaza açılarak satıldığı yönünde ihbar aldı.