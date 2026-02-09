İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? TÜİK verilerine göre ilk 20 il

09.02.2026 15:30

Gökhan Çelik

TÜİK tarafından açıklanan son nüfus verilerine göre, Megakent İstanbul'da en çok nerelinin yaşadığı belli oldu. Son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da geçtiğimiz yıla göre nüfus 52 bin 451 kişi artış gösterdi. İstanbul'da ikamet eden nüfus sayısı 15 milyon 754 bin 53 kişi olarak duyuruldu. Bunlardan sadece 2 milyon 123 bin 134 kişi İstanbul nüfusuna kayıtlı. Peki, İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.

 

Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il:

20- Ağrı – 238.767

 

19- Diyarbakır – 238.913

 

18- Bitlis – 251.874

 

17- Ardahan – 260.669

 

16- Siirt – 267.286

 

15- Mardin – 268.520

 

14- Van – 283.351

 

13- Erzincan – 301.171

 

12- Rize – 306.966

 

11- Kars – 310.589

10- SİNOP - 365.868 2
9- SAMSUN - 413.585 3
8- TRABZON - 414.429 4
7- MALATYA - 421.637 5
6- ERZURUM - 460.356 6
5- TOKAT - 475.035 7
4- GİRESUN - 484.308 8
3- ORDU – 520.192 9
2- KASTAMONU - 545.503 10
1- SİVAS - 758.939 11
