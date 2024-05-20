İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

Yerdeki Ö.Y., "Yetişin, imdat, yardım edin." diye bağırırken Doğan Y., bıçağı kenara atıyor. Bu sırada sokakta duran bir otomobilden inen kişilere Doğan Y.'nin, "Gel buraya, alnıma bir şey bas. Bıçakladı beni." dediği; yardım eden kişiler ambulansı ararken Ö.Y.'nin de "Kendi bıçakladı, kendi yaptı." dediği duyuluyor.