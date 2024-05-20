İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

İstanbul Avcılar'da Doğan Y., sokak ortasında kavga ettiği eski eşi Ö.Y. tarafından başından ve bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı adam ve beraberindeki kadın, eski eşi yere yatırıp boğazını sıkarak kalkmaması için kollarından tuttu. Kadının yardım çığlıklarını duyan yoldan geçen bir sürücü tarafları ayırdı. Gözaltına alınan Ö.Y., adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı - 1

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi’nde dün saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, Doğan Y. (40), alacak verecek meselesinden anlaşmazlık yaşadığı eski eşi Ö.Y.’yi (43) çağırarak konuşmak istediğini söyledi.

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İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı - 2

Bunun üzerine sokağa gelen Ö.Y., Doğan Y.'nin birlikte yaşadığı E.Ç. (37) isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Ö.Y., eski eşi Doğan Y.’yi bıçakla sol bacağından ve alnından yaraladı. Bunun üzerine E.Ç., Ö.Y.’ye saldırarak yere düşürdü.

İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı - 3

Yaralı Doğan Y. ve E.Ç., yerde yatan Ö.Y.'nin boğazını sıkarak kalkmaması için kollarından tuttu. Yerdeki kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, kadının yardım çığlıkları üzerine aracını durdurdu.

İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı - 4

Duruma müdahale eden kişi, ikiliyi ayırırken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Doğan Y.’yi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı - 5

Ö.K. ile E.Ç ise Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan Ö.Y., eski eşini yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı - 6

Sokaktaki arbede anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Doğan Y. ve E.Ç.'nin yere yatırdıkları Ö.Y.'yi kalkmaması için sıkıca tuttukları görülüyor.

İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı - 7

Yerdeki Ö.Y., "Yetişin, imdat, yardım edin." diye bağırırken Doğan Y., bıçağı kenara atıyor. Bu sırada sokakta duran bir otomobilden inen kişilere Doğan Y.'nin, "Gel buraya, alnıma bir şey bas. Bıçakladı beni." dediği; yardım eden kişiler ambulansı ararken Ö.Y.'nin de "Kendi bıçakladı, kendi yaptı." dediği duyuluyor.

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