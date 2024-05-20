İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı
İstanbul Avcılar'da Doğan Y., sokak ortasında kavga ettiği eski eşi Ö.Y. tarafından başından ve bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı adam ve beraberindeki kadın, eski eşi yere yatırıp boğazını sıkarak kalkmaması için kollarından tuttu. Kadının yardım çığlıklarını duyan yoldan geçen bir sürücü tarafları ayırdı. Gözaltına alınan Ö.Y., adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi’nde dün saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, Doğan Y. (40), alacak verecek meselesinden anlaşmazlık yaşadığı eski eşi Ö.Y.’yi (43) çağırarak konuşmak istediğini söyledi.