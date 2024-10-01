İstanbul'da eski koca dehşeti! Defalarca şikayette bulundu, silah tutukluk yapınca kurtuldu

"SONUM DİĞER KADINLAR GİBİ OLMASIN"

Kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapması sayesinde hayatta kalan Yasemin Çakmakçı, "Ben eski eşimle bir buçuk yıl önce ayrılmıştım ama bir buçuk yıldır devam eden bir tehdidi, şantajı, iftiraları vardı. Çok ciddiye almamıştım ama beş, altı ay önce başladım şikayetlere ama şikayetlerim pek fazla sonuç vermedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım ama o da defalarca deldi tabii bu yasağı. Yine şikayetçi oldum ama bir şekilde kendini kurtardı. Son zamanlarda tehditleri, şantajları, iftiraları daha da arttı" dedi.



Saldırı anını anlatan Çakmakçı, "Dün akşam, arkadaşlar, 'Senin eski eşine benzeyen biri arabadan seni izliyor abla' dediler. Sonra ben çöp atma bahanesi ile gittim, baktım oydu. Çocuklara polisi arayın diye seslenmek için dükkana indim. O arada çocuklara silahı doğrultmuş, hatta benim arkamdan da doğrultmuş, buradaki müşteri görmüş. İki kere sıkmaya çalışmış, ben arkamdan yürüdüğünü hissettim ama silah sıkmaya çalıştığını hissetmemiştim. Çocuklar orada silahın üzerine atlamışlar, mücadele etmişler. Boğuşmalar yaşanmış ben onları görmüyorum, polisle konuşmaya çalışıyorum. En son, yerde yatışlarını gördüm, o arada çocuklara, bana doğru koşuyor, polis ara çabuk diye. Onların arkasından sıktığını gördüm. Sonra zaten kaçtı." şeklinde konuştu.