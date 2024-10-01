İstanbul'da eski koca dehşeti! Defalarca şikayette bulundu, silah tutukluk yapınca kurtuldu

Sarıyer'de eski eşinin vurmak istediği Yasemin Çakmakçı, silah tutukluk yapınca ölümden döndü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Sonunun diğer kadınlar gibi olmasını istemediğini söyleyen Yasemin Çakmakçı, "Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal etmesine rağmen, tutuklanmadı. Başka kadınların başına gelen benim başıma gelecek gibi hissediyorum, sonum böyle olmasın istiyorum" diyerek yardım istedi.

İstanbul'da eski koca dehşeti! Defalarca şikayette bulundu, silah tutukluk yapınca kurtuldu - 1

İstanbul Sarıyer'de Yasemin Çakmakçı, eski eşinin silahı tutukluk yapınca ölümden döndü.

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İstanbul'da eski koca dehşeti! Defalarca şikayette bulundu, silah tutukluk yapınca kurtuldu - 2

Olay, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Çakmakçı bir buçuk yıl önce eşi Kenan Canik'ten boşandıktan sonra ailesinin desteği ile Reşitpaşa'da açtığı iş yerini işletmeye başladı.

Ancak eski eşinin tehditlerinden bıkan Çakmakçı, kendisinin ve 7 yaşındaki kızının hayatından endişe ederek defalarca şikayette bulundu. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen sürekli tehditlerine ve tacizlerine devam eden eski eş, en son Cumartesi günü Yasemin Çakmakçı'nın iş yerinin karşına park ettiği arabasının içinde oturarak, iş yerini gözetlemeye başladı.

Çöp atmaya giden eski eşinin kendisini fark etmesi üzerine arabadan inen Kenan Canik, hızla iş yerine dönmeye çalışan Yasemin Çakmakçı'nın arkasından, ensesine doğrulttuğu silahın tetiğine iki defa bastı. Ancak silah tutukluk yaptı.

İstanbul'da eski koca dehşeti! Defalarca şikayette bulundu, silah tutukluk yapınca kurtuldu - 3

Silahın tutukluk yapmasıyla ölmekten kurtulan Yasemin Çakmakçı, iş yerine koşarak polise haber verdi. Bu sırada saldırgan eski koca arabasına binerek kaçmak istedi ancak iş yeri çalışanı Erhan Kalp'in fotoğraflarını çekmeye çalıştığını görünce silahını çekerek onun üzerine yürüdü. İkili arasında arbede yaşandı.

Kavga sırasında Kenan Canik defalarca tetiğe bastı ancak silah patlamadı. Saldırgan daha sonra arabasına binerek olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu saldırgan eski koca Kenan Canik'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da eski koca dehşeti! Defalarca şikayette bulundu, silah tutukluk yapınca kurtuldu - 4

"SONUM DİĞER KADINLAR GİBİ OLMASIN"

Kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapması sayesinde hayatta kalan Yasemin Çakmakçı, "Ben eski eşimle bir buçuk yıl önce ayrılmıştım ama bir buçuk yıldır devam eden bir tehdidi, şantajı, iftiraları vardı. Çok ciddiye almamıştım ama beş, altı ay önce başladım şikayetlere ama şikayetlerim pek fazla sonuç vermedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım ama o da defalarca deldi tabii bu yasağı. Yine şikayetçi oldum ama bir şekilde kendini kurtardı. Son zamanlarda tehditleri, şantajları, iftiraları daha da arttı" dedi.

Saldırı anını anlatan Çakmakçı, "Dün akşam, arkadaşlar, 'Senin eski eşine benzeyen biri arabadan seni izliyor abla' dediler. Sonra ben çöp atma bahanesi ile gittim, baktım oydu. Çocuklara polisi arayın diye seslenmek için dükkana indim. O arada çocuklara silahı doğrultmuş, hatta benim arkamdan da doğrultmuş, buradaki müşteri görmüş. İki kere sıkmaya çalışmış, ben arkamdan yürüdüğünü hissettim ama silah sıkmaya çalıştığını hissetmemiştim. Çocuklar orada silahın üzerine atlamışlar, mücadele etmişler. Boğuşmalar yaşanmış ben onları görmüyorum, polisle konuşmaya çalışıyorum. En son, yerde yatışlarını gördüm, o arada çocuklara, bana doğru koşuyor, polis ara çabuk diye. Onların arkasından sıktığını gördüm. Sonra zaten kaçtı." şeklinde konuştu.

İstanbul'da eski koca dehşeti! Defalarca şikayette bulundu, silah tutukluk yapınca kurtuldu - 5

Defalarca şikayette bulunduğunu vurgulayan Çakmakçı, "Bu sefer cezasını almasını istiyorum. Uyuşturucu da kullandığı için neler yapacak diye çok korkuyorum. Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal etmesine rağmen, tutuklanmadı, salındı. Çantasında uyuşturucu bulunmuş, eski eşim koydu deyip serbest kalmış, şikayetçi oldum. Başka kadınların başına gelen başıma gelecek gibi hissediyorum, bu olmasın istiyorum." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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