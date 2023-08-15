İstanbul’da ev sahibiyle kiracının zam kavgası

Ev sahibi, zam oranıyla ilgili görüşmek istediğini söyledi.

Kiracı ile görüşen ev sahibi, kira ücretine yüksek oranda zam talebinde bulundu.

Kiracı ise bu artışın kanunen yüzde 25 oranını geçemeyeceğini belirterek itiraz etti.