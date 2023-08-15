İstanbul’da ev sahibiyle kiracının zam kavgası
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ev sahibiyle, kiracı arasında kira zammı tartışması kavgaya dönüştü. Çevre sakinlerinin müdahale ettiği kavga yatışmayınca, olay yerine polis çağrıldı. Emniyet güçleri, kavganın taraflarını karakola götürdü.
Sultanbeyli’de ev sahibi ile kiracı arasında başlayan zam tartışması, kavgaya dönüştü.
Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Necip Fazıl Mahallesi’ndeki Palamut Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasındaki kavga ev sahibinin kiracıdan yüksek oranda zam istemesi üzerine çıktı.