İstanbul’da ev sahibiyle kiracının zam kavgası

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ev sahibiyle, kiracı arasında kira zammı tartışması kavgaya dönüştü. Çevre sakinlerinin müdahale ettiği kavga yatışmayınca, olay yerine polis çağrıldı. Emniyet güçleri, kavganın taraflarını karakola götürdü.

İstanbul’da ev sahibiyle kiracının zam kavgası - 1

Sultanbeyli’de ev sahibi ile kiracı arasında başlayan zam tartışması, kavgaya dönüştü.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Necip Fazıl Mahallesi’ndeki Palamut Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasındaki kavga ev sahibinin kiracıdan yüksek oranda zam istemesi üzerine çıktı.

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İstanbul’da ev sahibiyle kiracının zam kavgası - 2

Ev sahibi, zam oranıyla ilgili görüşmek istediğini söyledi.

Kiracı ile görüşen ev sahibi, kira ücretine yüksek oranda zam talebinde bulundu.

Kiracı ise bu artışın kanunen yüzde 25 oranını geçemeyeceğini belirterek itiraz etti.

İstanbul’da ev sahibiyle kiracının zam kavgası - 3

Tartışma bir süre sonra kavga dönüştü.

Sokağa taşınan kavgaya önce çevre sakinleri sonra da olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

İstanbul’da ev sahibiyle kiracının zam kavgası - 4

Polis ekipleri, kavga eden tarafları Fatih Polis Merkezi’ne götürdü.

İstanbul’da ev sahibiyle kiracının zam kavgası - 5
İstanbul’da ev sahibiyle kiracının zam kavgası - 6
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