İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler

Türkiye'nin kademeli normalleşmesinde ikinci aşama bugün başladı. Kabine sonrası açıklanan kararlardan biri de evlenmek isteyen çiftleri kapsıyor. Nikah tarihi almak isteyenler 'uzun süre bekledik' açıklamalarıyla dairenin önünde, kuyruk oluşturdu.
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DHA 01.06.2021 - 12:47| Son Güncelleme : 01.06.2021 - 12:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.
Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önüne saat 06.30’dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu. Bir görevli de karışıklılık olmaması için çiftlere numara verdi.
Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.
Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.
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