İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler

Türkiye'nin kademeli normalleşmesinde ikinci aşama bugün başladı. Kabine sonrası açıklanan kararlardan biri de evlenmek isteyen çiftleri kapsıyor. Nikah tarihi almak isteyenler 'uzun süre bekledik' açıklamalarıyla dairenin önünde, kuyruk oluşturdu.

DHA 01.06.2021 - 12:47 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 12:51

İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler - 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.
İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler - 2
Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önüne saat 06.30’dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu. Bir görevli de karışıklılık olmaması için çiftlere numara verdi.
İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler - 3
Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.
İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler - 4
Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.
İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler - 5
İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler - 6
İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler - 7
İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler - 8

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