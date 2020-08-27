İstanbul'da fabrikada patlama

Sultangazi'de bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarı da yıkıldı. İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Öte yandan ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.