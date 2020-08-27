İstanbul'da fabrikada patlama

Sultangazi'de bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarı da yıkıldı.

DHA 27.08.2020 - 15:39 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 15:51

İstanbul'da fabrikada patlama - 1
İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.
İstanbul'da fabrikada patlama - 2
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul'da fabrikada patlama - 3
Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.
İstanbul'da fabrikada patlama - 4
Öte yandan ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı.
İstanbul'da fabrikada patlama - 5
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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