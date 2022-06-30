İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi

İstanbul Ataşehir'de vinç yüklü TIR, virajı döndüğü sırada beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, o sırada yolda araç ve yayanın olmaması olası bir faciayı önledi.

Haberler - DHA 30.06.2022 - 09:56

İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 1

'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Balaban Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, iddiaya göre; Gürkan Mertoğlu yönetimindeki TIR, virajı döndüğü sırada orta refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.

İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 2

Elektrik direği çarpmanın etkisiyle büyük gürültüyle yola devrildi. Direğe bağlı olan teller yola saçıldı.

İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 3

O sırada yolda araç ve yayanın olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik ekipleri çağrıldı.

İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 4

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler elektriği kesti.

İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 5

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından beton direk yoldan kaldırıldı, kapalı olan yol trafiğe açıldı.

İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 6
İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 7
İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 8
İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 9
İstanbul'da faciadan dönüldü: TIR'ın üzerindeki vinç, beton direği devirdi - 10

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