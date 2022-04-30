İstanbul'da feci kaza: Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı

İstanbul Eyüpsultan'da yolcu minibüsünün bariyeri aşıp karşı şeritteki taksinin üstüne çıkarak durabildiği kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.04.2022 - 09:57 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 10:56

İstanbul'da feci kaza: Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı - 1

Alibeyköy Silahtarağa Caddesi'nde ilerleyen yolcu minibüsü, sürücü Ferhat Şalk'ın kontrolünden çıktı.

Refüjdeki bariyeri aşan araç, karşı şeritte seyir halindeki Süleyman Yorgun'un kullandığı taksinin üstüne çıkarak durabildi.

İstanbul'da feci kaza: Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı - 2

Bu sırada Mevlüt Öztürk kontrolündeki motosiklet de arkasından ilerlediği taksiye çarptı. Kazada, minibüsteki 3, taksideki bir yolcu ile kazaya karışan 3 aracın sürücüsü yaralandı.

İstanbul'da feci kaza: Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı - 3

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da feci kaza: Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı - 4

İKİSİ AĞIR 7 KİŞİ YARALI

Sağlık ekipleri, yaralı 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Süleyman Yorgun ve Mevlüt Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da feci kaza: Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı - 5

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Caddede, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER