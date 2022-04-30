İstanbul'da feci kaza: Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.04.2022 - 09:57 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 10:56
Alibeyköy Silahtarağa Caddesi'nde ilerleyen yolcu minibüsü, sürücü Ferhat Şalk'ın kontrolünden çıktı.
Refüjdeki bariyeri aşan araç, karşı şeritte seyir halindeki Süleyman Yorgun'un kullandığı taksinin üstüne çıkarak durabildi.
Bu sırada Mevlüt Öztürk kontrolündeki motosiklet de arkasından ilerlediği taksiye çarptı. Kazada, minibüsteki 3, taksideki bir yolcu ile kazaya karışan 3 aracın sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Süleyman Yorgun ve Mevlüt Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Caddede, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.