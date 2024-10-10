İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü
İstanbul Sarıyer'de derse giden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu'nun başına, yolda yürüdüğü esnada 1. kattan demir korkuluk düştü. Çarpma sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa'da özel bir üniversitede Yazılım Mühendisliği okuyan Emir Öksüzoğlu (20), 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında üniversiteye gitmek için evinden çıktı.