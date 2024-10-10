İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü

İstanbul Sarıyer'de derse giden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu'nun başına, yolda yürüdüğü esnada 1. kattan demir korkuluk düştü. Çarpma sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü - 1

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa'da özel bir üniversitede Yazılım Mühendisliği okuyan Emir Öksüzoğlu (20), 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında üniversiteye gitmek için evinden çıktı.

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İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü - 2

İddiaya göre genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada, bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk yerinden çıkarak aşağıya düştü. Demir korkuluk o sırada yolda yürüyen Öksüzoğlu’nun başına çarptı.

İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü - 3

Dehşet anları güvenlik kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, bir öğrenci grubu yürüyüp uzaklaşıyor. Hemen ardından gelen üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düşüyor. Genç yere savrulurken, çevredekiler koşarak yanına geliyor.

İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü - 4

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü - 5

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü - 6

Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü - 7

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü - 8

"ŞANSSIZLIK İÇERİSİNDE ŞANS DENİLEBİLİR"

Olayla ilgili açıklama yapan Emir Öksüzoğlu şöyle konuştu:

"Kafamda ne kırık var ne beyin kanaması ne de kafa travması. Yani sadece açık bir yarayla atlattım. Şanssızlık içerisinde şans denilebilir. Bana dedikleri düşen şey, 1 metre civarında hırsız girmesin diye pencere önüne konulan yapılmış bir şeydi. Tahmini 10 kilogram ağırlığında bir demir olabilir. İş güvenliği olması lazım. İş güvenliğinin olmadığı yerlerde böyle şeyler olması muhtemel. Hukuki süreç başlatılacak."

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