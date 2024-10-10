İstanbul'da feci olay: Üniversite öğrencisi yolda yürürken ölümden döndü

"ŞANSSIZLIK İÇERİSİNDE ŞANS DENİLEBİLİR"

Olayla ilgili açıklama yapan Emir Öksüzoğlu şöyle konuştu:

"Kafamda ne kırık var ne beyin kanaması ne de kafa travması. Yani sadece açık bir yarayla atlattım. Şanssızlık içerisinde şans denilebilir. Bana dedikleri düşen şey, 1 metre civarında hırsız girmesin diye pencere önüne konulan yapılmış bir şeydi. Tahmini 10 kilogram ağırlığında bir demir olabilir. İş güvenliği olması lazım. İş güvenliğinin olmadığı yerlerde böyle şeyler olması muhtemel. Hukuki süreç başlatılacak."