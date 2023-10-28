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İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı “Büyük Filistin Mitingi” başladı. Türk ve Filistin bayraklarıyla sabahtan itibaren alanı dolduran genç yaşlı binlerce kişi, bir yandan sahne alan sanatçıları dinlerken bir yandan da İsrail aleyhine slogan atıyor.

İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 1

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı “Büyük Filistin Mitingi” başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 2

Atatürk Havalimanı’ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı dolduruyor.

İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 3

Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanına geliyor.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla katıldığı mitinge, engellilerin de tekerlekli sandalyeleriyle geldiği görüldü.

İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 4

Katılımcılardan bazıları “Hepimiz Filistinliyiz” yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde “Katliam bitsin, çocuklar ölmesin” ve “Filistinli çocukların sesi ol” yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu.
İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 5

İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATILIYOR

Sabahtan itibaren alanda yerlerini alan katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan atıyor.

İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 6

Miting programının başlamasıyla sanatçı Resul Aydemir sahne aldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili eserlerini seslendiren Aydemir, Filistinliler için de dua etti. Katılımcılar da seslendirilen eserlere eşlik etti.

Aydemir'in ardından sanatçı Maher Zain, boyunlarında Filistin bayrağı renklerinin olduğu atkılar bulunan çocuklarla platforma çıkarak sahne aldı.

İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 7

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA ALANDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Büyük Filistin Mitingi”ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı’na geldi.

Mitingin başlamasına dakikalar kala helikopter ile miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana inmeden önce bir süre havadan kalabalığa baktı.

Erdoğan’ı taşıyan helikopter bir süre kalabalık üzerinde tur attıktan sonra miting alanına iniş yaptı.

İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 8

ALANA GİRİŞLER SÜRÜYOR

Miting bir yandan sahne etkinlikleriyle sürerken bir yandan da vatandaşların yoğun şekilde Atatürk Havalimanı’na gelişleri devam ediyor.

İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 9

Vatandaşların mitinge katılımı nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Miting alanına otomobilleriyle ulaşmak isteyenler, Basın Ekspres Yolu'nda yoğunluğa neden oldu. Vatandaşların araçlarına Türk ve Filistin bayrakları taktıkları görüldü.
İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 10

Program saatinin yaklaşmasıyla M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Atatürk Havalimanı durağında inen vatandaşlar, kalabalık gruplar halinde yürüyerek miting alanına ulaşmaya çalışıyor. İstasyondaki güvenlik görevlileri de megafonlarla yaptıkları anonslarla katılımcıları yönlendiriyor.

İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 11

Vatandaşların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden kaldırılan otobüsler de yoğun şekilde alana giriş yapıyor.

Öte yandan, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığının organizasyonunda ilçedeki 21 mahalleden 73 otobüs ve minibüs, miting alanına hareket etti.
İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 12
İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 13
İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor - 14
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