İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor

Katılımcılardan bazıları “Hepimiz Filistinliyiz” yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde “Katliam bitsin, çocuklar ölmesin” ve “Filistinli çocukların sesi ol” yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu.