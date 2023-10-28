İstanbul’da Filistin’e destek mitingi | Atatürk Havalimanı’nda kalabalık artıyor
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı “Büyük Filistin Mitingi” başladı. Türk ve Filistin bayraklarıyla sabahtan itibaren alanı dolduran genç yaşlı binlerce kişi, bir yandan sahne alan sanatçıları dinlerken bir yandan da İsrail aleyhine slogan atıyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı “Büyük Filistin Mitingi” başladı.