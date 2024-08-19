İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada
Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki A.K.(30) ise hayatını kaybetti. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi.
Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, ciple yanaşan maskeli 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.