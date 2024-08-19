İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada

"ÇOK PROFESYONELDİLER"

Mahalle sakini Şaban İskender ise "Akşam saat 10.30 civarlarıydı, biz de burada sohbet ediyorduk. Bir tane beyaz araba buraya park etti, önünde de krem rengi bir araba park etti.

Birden silah sesleri gelmeye başladı. Biz de sağa sola kaçıştık. Bir dakika kadar çatışma sürdü, adamlar profesyoneldi.

Beyaz arabadan inenlerden birisinin mermisi bitince silahı atıp çiğköfteciye kaçtı.