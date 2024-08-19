İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada

Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki A.K.(30) ise hayatını kaybetti. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada - 1

Olay, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi.

Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, ciple yanaşan maskeli 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı anı kamerada (İzlemek için tıklayınız)

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada - 2

Silahta susturucunun da kullanıldığı saldırıda tomobilde Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı Fadı M. ağır yaralandı, koruma görevlisi Eray K. ise ayağından yaralandı. 

İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada - 3

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada - 4

Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanı Fadı M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi.

Abdülkadir Anas'ın cenazesi savcının ve olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada - 5

"ÇOK PROFESYONELDİLER"

Mahalle sakini Şaban İskender ise "Akşam saat 10.30 civarlarıydı, biz de burada sohbet ediyorduk. Bir tane beyaz araba buraya park etti, önünde de krem rengi bir araba park etti.

Birden silah sesleri gelmeye başladı. Biz de sağa sola kaçıştık. Bir dakika kadar çatışma sürdü, adamlar profesyoneldi.

Beyaz arabadan inenlerden birisinin mermisi bitince silahı atıp çiğköfteciye kaçtı. 

İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada - 6

"SİYASET YOK İŞİN İÇİNDE"

Diğerleri onu takip edip orada da sıkmaya devam ettiler. Sonra arabaya binip kaçtılar. Çok profesyoneldiler, çok rahattılar, daha sonra biz de gidip yaralılara müdahale ettik" şeklinde anlattı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdülkadir Anas'ın babası açıklamalarda bulundu. Baba, "Biz Türkiye'ye ziyarete geldik. Hepimiz Allahtan geldik ve tekrar ona döndürüleceğiz. Polis ve sağlık ekipleri çok güzel çalıştı. Bunun için Türkiye'ye teşekkür ederim" cümleleriyle sözlerine başladı. Baba gazetecilerin bu olayın siyasetle bir ilgisi olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi. Baba, " Hayır siyaset söz konusu değil, siyasi bir şey yok. Siyasetle işimiz yok, biz Filistin asıllı İsrail arabıyız ve ben İsrail pasaportuna sahibim. Biz sürekli Türkiye'ye ziyarette bulunurduk. Elhamdülillah hiçbir şey yok. İsrail pasaportu yanımda. Biz İsrailli Araplarız. Siyaset yok işin içinde" yanıtını verdi.

İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada - 7

"HİÇBİR TEHDİT YOKTU"

Oğluyla Sapanca'ya gittiklerini de belirten baba Anas, olayın neden gerçekleştiğine ilişkin soruya Anas, "Ben hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye'ye oğlumu ziyaret etmeye geldim. O sürekli Türkiye'deydi ailesi ile beraber, daha fazla bir şey yok" diye yanıtladı. Oğlunun herhangi bir tehdit alıp almadığı sorusuna da yanıt veren baba, "Hayır herhangi bir tehdit veya bir şey yoktu. Hatta aksine biz Türkiye'de çok rahattık. Hiçbir tehdit yoktu" dedi.

İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada - 8

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İş insanı Abdülkadir Anas'ın Filistin'den 1.5 ay önce ailesiyle Zeytinburnu'na geldiği öğrenildi.

İstanbul'da Filistinli iş insanına saldırı! Susturuculu silahla saldırı kamerada - 9

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin ise 4 araç değiştirerek önce Kırklareli'ne oradan da İsrail pasaportuyla yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

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