İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım isimli kişi, bir galeriden cip çalıp E5 Karayolu’nun yan yolunu savaş alanına çevirdi. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşlara aldırış etmeden 12 araca çarpan sürücü, Ataköy’e kadar kaçtı. Nassım, 3 kişinin yaralandığı olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 1

İstanbul’da bir kişi galeriden cip çalıp, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Olay Avcılar’da yaşandı.

Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım, Avcılar’da bir otogaleriden cip çaldı.

Araçla kaçmaya başlayan Nassım, E5 Karayolu’nun yan yolunu birbirine kattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 2

Yoldaki araçlara çarparak ilerleyen şüpheliyi vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

12 araca zarar veren şüpheli, 3 kişiyi de yaraladı.

İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 3

ATAKÖY'E KADAR KAÇTI

Nassim, kendisine müdahale etmeye çalışan vatandaşların arasından sıyrılarak Bakırköy yönüne doğru kaçmaya başladı.

Ataköy’de durdurulan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 4

CİPİ ÇALDIĞI AN KAMERADA

Gözaltına alınan şüphelinin, galeriden cip çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Nassım’ın, önce cipin etrafında dolaştığı, çantasını içeri koyduğu ve çalışandan anahtarı alarak bir süre içinde oturduğu görülüyor.

Nassım'ın galeri çalışanının telefonla konuştuğu sırada cipi çalıştırarak iş yerinden çıktığı görülüyor.

İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 5

"ARAÇLARI EZEREK KAÇTI GİTTİ"

Görgü tanığı Mehmet Yılmaz, aracın çalıntı olduğunu belirterek, "Camlarını kırdılar araçların. Araç sahibi ileri geri yaparak bütün araçları ezerek kaçtı gitti." diye konuştu.

İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 6

Olayda yaralananlar tedavi altına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 7
İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 8
İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 9
İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi - 10
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