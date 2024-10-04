İstanbul’da film gibi olay: Galeriden cip çaldı, Avcılar’ı savaş alanına çevirdi
İstanbul’un Avcılar ilçesinde Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım isimli kişi, bir galeriden cip çalıp E5 Karayolu’nun yan yolunu savaş alanına çevirdi. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşlara aldırış etmeden 12 araca çarpan sürücü, Ataköy’e kadar kaçtı. Nassım, 3 kişinin yaralandığı olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul’da bir kişi galeriden cip çalıp, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Olay Avcılar’da yaşandı.
Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım, Avcılar’da bir otogaleriden cip çaldı.
Araçla kaçmaya başlayan Nassım, E5 Karayolu’nun yan yolunu birbirine kattı.