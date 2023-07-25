İstanbul’da film gibi olay: İki kapkaççı çıkmaz sokağa girdi

İstanbul Kağıthane’de işe gitmek için evinden çıkan bir genç, motosikletle gelen kasklı hırsızlar tarafından kapkaça uğradı. Telefonu çalınan gencin peşinden koştuğu kapkaççılar çıkmaz sokağa girdi. Sokaktan geri dönen kapkaççılar, motosikleti gencin üzerine sürerek çıkmaz sokaktan kaçtı.

İstanbul’da film gibi olay: İki kapkaççı çıkmaz sokağa girdi - 1

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde dün sabah saatlerinde film gibi biro lay yaşandı.

Hasan Göçmen isimli kişi, işe girmek için evinden çıktı.

O esnada sokakta motosikletle dolanan kasklı 2 hırsız, genci gözünü kestirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da film gibi olay: İki kapkaççı çıkmaz sokağa girdi - 2

Sokakta yürüyen gencin elindeki cep telefonunu kapkaç yapan şahıslar hızla kaçmaya başladı.

Hırsızlar, sokağı dönerek yokuş aşağıya inmek istedi ancak çıkmaz sokağa girdi.

İstanbul’da film gibi olay: İki kapkaççı çıkmaz sokağa girdi - 3

Neye uğradığını şaşıran kapkaççılardan biri motosikletten inerken diğeri de motosikleti geldiği yöne geri çevirdi.

O esnada kapkaççıların arkasından koşan genç, hırsızlara müdahale edemedi.

İstanbul’da film gibi olay: İki kapkaççı çıkmaz sokağa girdi - 4

Geriye dönen kapkaççılar motosikleti genci üzerine sürerek kayıplara karıştı.

İstanbul’da film gibi olay: İki kapkaççı çıkmaz sokağa girdi - 5

Genç ise sadece kapkaççıların arkasından bir süre daha koştu.

İstanbul’da film gibi olay: İki kapkaççı çıkmaz sokağa girdi - 6
İstanbul’da film gibi olay: İki kapkaççı çıkmaz sokağa girdi - 7
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