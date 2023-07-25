İstanbul’da film gibi olay: İki kapkaççı çıkmaz sokağa girdi
İstanbul Kağıthane’de işe gitmek için evinden çıkan bir genç, motosikletle gelen kasklı hırsızlar tarafından kapkaça uğradı. Telefonu çalınan gencin peşinden koştuğu kapkaççılar çıkmaz sokağa girdi. Sokaktan geri dönen kapkaççılar, motosikleti gencin üzerine sürerek çıkmaz sokaktan kaçtı.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde dün sabah saatlerinde film gibi biro lay yaşandı.
Hasan Göçmen isimli kişi, işe girmek için evinden çıktı.
O esnada sokakta motosikletle dolanan kasklı 2 hırsız, genci gözünü kestirdi.