İstanbul'da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, yakıt bitince metrobüsle dönmüşler

Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Aracını otelin önünde park eden U.B. ardından tanıştığı kızla beraber içeriye girdi.

Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı. Yaşananlar kameralara yansırken, hırsızların çaldıkları ancak yakıtı biten aracı Şişli'de bırakıp buluşmaya metrobüs ile geldikleri ortaya çıktı.