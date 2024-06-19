İstanbul'da film gibi olay: Yardım istediği kişi silahla vurup araçtan attı
İstanbul Kağıthane'de hastaneye kaldırılan ağabeyinin yanına gitmek isteyen genç, yoldan çevirip bindiği araçta tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Bacağından yaralanan genç araçtan indirildikten sonra seke seke kaçarken yere yığıldı. Yakalanan saldırgan savcılık tarafından serbest bırakıldı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ndeki önceki ay yaşanan olayda, gece saatlerinde semtte dolaşan Alihan Y. (26), ağabeyinin Okmeydanı'nda yaralandığını ve ambulansla hastaneye kaldırdığını haberini aldı.