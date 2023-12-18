İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler

"HAREKET EDERSENİZ SİZİ VURURUM DEMİŞLER"

Dövüz bürosunun sahibi Metin Kodas, “Kuyumcukent’te döviz bozdurdular, alıp çıkarken silahlı 4 kişi, yolda çevirmişler. Otomobilde şoför ve koruma vardı bir şey yapamamışlar. ‘Hareket ederseniz sizi vururum’ demişler. Çantayı alıp kaçmışlar. Şoför, çarpmanın etkisiyle kolundan hafif yaralanmış. Çantanın içinde 6 milyon TL vardı" diye konuştu.