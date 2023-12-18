İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler

İstanbul'da soygun filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Bahçelievler'de bir döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Şüphelilerden biri Kaya'nın olduğu aracın camını silahla kırararak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.

İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler - 1

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan bir gasp olayı yaşandı. 

Olay, Basın Ekspres yolunda saat 11:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kuyumcukent’te 6 milyon değerindeki dövizi bozduran döviz bürosu çalışanı, yanındaki kişi ile birlikte 34 CCU 633 plakalı araçlarına bindi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler - 2

İkili Bahçeşehir’de bulunan kendi döviz bürolarına doğru yola çıktı. O sırada kendilerini takip eden başka bir araç, Basın Ekspres yan yol üzerinde otomobillerine çarparak bariyerlere sıkıştırdı.

İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler - 3

Araçtan inen 4 kişiden biri paranın bulunduğu aracın camlarını elindeki silahla vurarak kırdı ve içinde 6 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler - 4

Gasbedilen İzzet Kaya ve arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler - 5

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler - 6

"SEYİR HALİNDEYKEN BİZİ SIKIŞTIRDILAR"

Gasbedilen İzzet Kaya, "Yolda seyir halindeyken bizi sıkıştırdılar, ben aracı kullanıyordum. Aracı bariyerlere yapıştırdılar. Camları parçalayıp, bizden çantalarımızı alıp kaçıp gittiler" dedi.

İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler - 7

"HAREKET EDERSENİZ SİZİ VURURUM DEMİŞLER"

Dövüz bürosunun sahibi Metin Kodas, “Kuyumcukent’te döviz bozdurdular, alıp çıkarken silahlı 4 kişi, yolda çevirmişler. Otomobilde şoför ve koruma vardı bir şey yapamamışlar. ‘Hareket ederseniz sizi vururum’ demişler. Çantayı alıp kaçmışlar. Şoför, çarpmanın etkisiyle kolundan hafif yaralanmış. Çantanın içinde 6 milyon TL vardı" diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER