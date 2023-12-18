İstanbul'da film gibi soygun: Döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp 6 milyon lirayı gasbettiler
İstanbul'da soygun filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Bahçelievler'de bir döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Şüphelilerden biri Kaya'nın olduğu aracın camını silahla kırararak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan bir gasp olayı yaşandı.
Olay, Basın Ekspres yolunda saat 11:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kuyumcukent’te 6 milyon değerindeki dövizi bozduran döviz bürosu çalışanı, yanındaki kişi ile birlikte 34 CCU 633 plakalı araçlarına bindi.