İstanbul'da film gibi soygun! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
İstanbul Levent’te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı adam, İngiltere’den gelen iki sevgili tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Soluğu karakolda alan emlakçının şikayeti üzerine polis, şüphelilerden birini Münih uçağında yurtdışına kaçmak üzereyken yakaladı. Olayın planlayıcısı olduğu öne sürülen kadının ise aynı gün farklı uçakla Paris’e gittiği tespit edildi. Polis şimdi kadının ve onun Türkiye’deki işbirlikçilerinin peşine düştü.
İddialara göre, emlakçı M.G.’ye bir başka emlakçı aracılığı ile lüks bir daire satışı işi geldi.
M.G. daireyi 3.2 milyon euro üzerinden ilana koydu. Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi. Emlakçıya "evin satış bedelini 4 milyon euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim aradaki 800 bin euroyu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz" dedi.