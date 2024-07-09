İstanbul'da film gibi soygun! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun

İddialara göre, emlakçı M.G.’ye bir başka emlakçı aracılığı ile lüks bir daire satışı işi geldi.



M.G. daireyi 3.2 milyon euro üzerinden ilana koydu. Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi. Emlakçıya "evin satış bedelini 4 milyon euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim aradaki 800 bin euroyu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz" dedi.

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