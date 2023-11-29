İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı
İstanbul Valiliği, etkili olan fırtına ve yağışlar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kentteki sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora olurken Beyoğlu Hasköy Caddesi'nde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Şişli'de fırtınanın da etkisiyle trafik levhası devrildi. Sarıyer'de Balabandere Caddesi'ni su basarken Silivri'de de dere taşınca yatak çevresindeki ev ve yolları su bastı. Belediye ekiplerinin suları tahliye çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve AKOM'un kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına etkili olmaya devam ediyor.