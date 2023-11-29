İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı

İstanbul Valiliği, etkili olan fırtına ve yağışlar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kentteki sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora olurken Beyoğlu Hasköy Caddesi'nde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Şişli'de fırtınanın da etkisiyle trafik levhası devrildi. Sarıyer'de Balabandere Caddesi'ni su basarken Silivri'de de dere taşınca yatak çevresindeki ev ve yolları su bastı. Belediye ekiplerinin suları tahliye çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve AKOM'un kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına etkili olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 2

CAN KAYBI

İstanbul Valiliği, fırtınada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.44'te Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir." denildi.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 3

HAVALİMANLARINDA UÇUŞ DEVAM EDİYOR

Valilik, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam ettiğini duyururken İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildiğini ve boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatıldığını belirtti.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 4

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir. Saat 01.07'de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde "Kadriye Ana" isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir."

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 5

Sağanak yağış kentte devam ederken birçok ilçede caddeleri su bastı, dere yatakları taştı.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 6

İSTİNYE'DE BİR ARAÇ MAHSUR KALDI

Sarıyer İstinye'de sağanak yağışın ardından Balabandere Caddesi'ni su bastı.

Bir araç mahsur kaldı. Belediye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 7

SİLİVRİ'DE DERE TAŞTI

Silivri'nın Semizkumlar Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı.

Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgede tahliye çalışması başlatıldı.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 8

Beyoğlu Hasköy Caddesi’nde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 9

Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalışması yaptı.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 10

TRAFİK LEVHASI DEVRİLDİ 

Şişli’de ise, fırtınanın da etkisiyle trafik levhası devrildi.

Levhanın trafik akışını engellememesi için ekipler müdahalede bulundu. 

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 11

Beşiktaş sahilinde, metrelerce yükselikte dalgalar oluştu.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 12

Fırtına nedeniyle Tuzla Mercan Sahili’ndeki balıkçı tekneleri alabora oldu.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 13

Bazı vatandaşlar, denizdeki teknelerini kurtarmak için çaba sarf etti.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 14

Fırtınanın etkisiyle denizin rengi kahverengiye döndü.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 15

"KENDİ TEKNEMİ ZOR ŞARTLARDA KURTARDIM"

Şiddetli lodosta kurtarmayı başaran Erdinç Özgün, "Hayatımda görmediğim lodosu burada gördüm. İlk defa görüyorum. Önlem alınmadığı için ağaçların kökleri denizle birleşti. Her an yıkılma tehlikeleri var. Araçlara ve insanlara zarar verebilir. 8-10 tekne motorları ile birlikte parçalandı. Hiçbirini kurtaramadık. Kendi teknemi kurtardım ama çok zor şartlarda kurtardım. 15 günden beri devam ediyor." dedi.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 16

Yaşanan fırtınayla Silivri’de bir iş yerinin çatısı uçtu; metrelerce yükeklikte dalgalar oluştu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde sahil şeridi dalgaların yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 17

Fırtınanın etkisiyle kaldırım taşları yerinden söküldü.

Sahil şeridinde bulunan dükkanların masa ve sandalyeleri denize sürüklendi.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 18

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 19

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar toprağın altından çıkarıldı.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 20

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Esenler'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 21

Bir marketin deposu yağmur sularıyla dolunca depoda bulunan ürünler zarar gördü.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 22

İtfaiye ekipleri yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 23

ZEYTİNBURNU'NDA GEMİ KARAYA OTURDU

Fırtınada Kadriye Ana isimli yakıt tankeri Zeytinburnu açıklarında sürüklenerek karaya oturmuştu.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 24

Yaklaşık 600 ton yakıt taşıyan gemiyi kurtarma çalışmaları kapsamında hasar tespiti gerçekleştirmek üzere aralarında gemi mürettebatı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelinin de bulunduğu yaklaşık 15 kişilik ekip 12.45 sıralarında bot ile yanaşarak tanker dışında, makine dairesi ve iç bölümlerinde inceleme yaptı.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 25

Hasar tespit çalışmalarının ardından uygunluk durumunda tankerin, Tuzla Tersanesi'ne çekileceği, işlem öncesinde fırtına şiddetinin azalmasının bekleneceği öğrenildi.

İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 26
İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 27
İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 28
İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 29
İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 30
İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 31
İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 32
İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 33
İstanbul'da fırtına: 1 can kaybı - 34
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