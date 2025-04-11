İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul’da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgara akşam sağanak yağmur da eklendi. Gece boyunca etkili olan fırtınada Beyoğlu’nda riskli olduğu için boşaltılan bir bina kısmen çöktü. Kartal'da ağaçlar devrildi, Küçükçekmece ve Kağıthane'de de uçan çatı parçaları ev ve araçlara zarar verdi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 1

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. 

Beyoğlu Şeritçi Sokak’ta riskli yapı olduğu için mühürlenen ahşap bina kısmen çöktü. Belediye ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 2

ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Kağıthane'de de uçan çatı parçaları park halindeki araçların üstüne düştü.

3 araç hasar gördü.

İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 3

Kartal'da devrilen bazı ağaçlar, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Sancaktepe'de de uçan çatı sokaktaki elektrik tellerine takılarak elektrik kesintisine neden oldu.

Ekiplerinin çalışmaları sonucu çatı kaldırıldı.

İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 4

Fırtına nedeniyle, Küçükçekmece'de bir binanın sıvası koparak çevredeki evlerin çatı ve balkonlarına düştü.

İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 5

UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

Şiddetli rüzgar, İstanbul Hava Sahası’nda trafiğinin aksamasına neden oldu.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur atarak rüzgar şiddetinin azalmasını bekledi.

Öte yandan, o anlar telsiz konuşmalarınca kayıt altına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, rüzgarın hızında ani ve şiddetli olan ‘windshear’ (rüzgar kesici) ikazı aldığını söyledi.

Bunun üzerine hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havada tur atan başka bir uçağın pilotu ise yakıt kritiğine girebileceğini söyledi.

İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 6

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

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