İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İstanbul’da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgara akşam sağanak yağmur da eklendi. Gece boyunca etkili olan fırtınada Beyoğlu’nda riskli olduğu için boşaltılan bir bina kısmen çöktü. Kartal'da ağaçlar devrildi, Küçükçekmece ve Kağıthane'de de uçan çatı parçaları ev ve araçlara zarar verdi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu.
Beyoğlu Şeritçi Sokak’ta riskli yapı olduğu için mühürlenen ahşap bina kısmen çöktü. Belediye ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.