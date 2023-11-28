İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından, kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Büyükçekmece’de etkili olan lodos, sahil hattında yürüyenlere zor anlar yaşattı. Dev dalgalar kıyıyı döverken, açıkta demirleyen bir gemi lodosta beşik gibi sallandı. Pendik’te ise dalgaların vurduğu limandaki 4 balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu - 1

Türkiye’nin batısında beklenen lodos etkisini hissettirmeye başladı.

İstanbul’da kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkili oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu - 2

Büyükçekmece’de lodosun etkisiyle dev dalgalar sahili dövdü.

Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı.

Sahile gelenler o anları cep telefonuyla kaydetti.
İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu - 3

30 yıldır Büyükçekmece’de yaşadığını söyleyen Şaban Gümüştaş isimli vatandaş, “Böyle dalga görmedim, gemilerin bu kadar kenara yanaştığını da görmedim. Hem ürkütücü hem çok güzel bir manzara. Seyretmesi de keyifli oluyor.” diye konuştu.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu - 4

GEMİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Büyükçekmece’de dalgalar sahili döverken, açıktaki bir gemi ise zor anlar yaşadı.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu - 5

Şiddetli lodos nedeniyle Büyükçekmece Körfezi içinde demir atan bir gemi adeta beşik gibi sallandı.

Gemide herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu - 6

PENDİK’TE 4 BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Pendik de şiddetli lodosun etkili olduğu yerlerden biri.

Sahilde bulunan balıkçı teknelerinden dördü fırtınaya dayanamayarak battı.
İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu - 7

Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu - 8

Kayalıklara yakın alanda kıyıda bekleyen tekneler ise kuvvetli rüzgarın ve dalgaların dinmesini bekledi.

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