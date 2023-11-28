İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu

30 yıldır Büyükçekmece’de yaşadığını söyleyen Şaban Gümüştaş isimli vatandaş, “Böyle dalga görmedim, gemilerin bu kadar kenara yanaştığını da görmedim. Hem ürkütücü hem çok güzel bir manzara. Seyretmesi de keyifli oluyor.” diye konuştu.