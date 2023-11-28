İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından, kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Büyükçekmece’de etkili olan lodos, sahil hattında yürüyenlere zor anlar yaşattı. Dev dalgalar kıyıyı döverken, açıkta demirleyen bir gemi lodosta beşik gibi sallandı. Pendik’te ise dalgaların vurduğu limandaki 4 balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı.
Türkiye’nin batısında beklenen lodos etkisini hissettirmeye başladı.İstanbul’da kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkili oluyor.