İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Büyükçekmece’de etkili olan lodos, sahil hattında yürüyenlere zor anlar yaşattı. Dev dalgalar kıyıyı döverken, açıkta demirleyen bir gemi lodosta beşik gibi sallandı. Pendik’te ise dalgaların vurduğu limandaki 4 balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı çıkış ve varışlı 56 Türk Hava Yolları seferi ise iptal edildi. Ayrıca İstanbul Boğazı gemi trafiği de çift yönlü askıya alındı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.
Türkiye’nin batısında beklenen lodos etkisini hissettirmeye başladı.
İstanbul’da kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkili oluyor.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentteki fırtınaya ilişkin bir açıklama yaptı.
AKOM açıklamasında, fırtınanın bu akşam 20.00’den yarın 15.00’e kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT
Fırtınanın etkisini yitirmesiyle kentte sağanak geçişleri yaşanacağı ifade edildi.
Yağışların Avrupa Yakası’nda İstanbul Boğazı ve çevresinde, Anadolu Yakası’nda ise tüm ilçelerde etkili olacağı belirtildi.
90 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK
Açıklamada rüzgarın şiddetinin zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşabileceği ifade edilirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.