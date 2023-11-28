İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Büyükçekmece’de etkili olan lodos, sahil hattında yürüyenlere zor anlar yaşattı. Dev dalgalar kıyıyı döverken, açıkta demirleyen bir gemi lodosta beşik gibi sallandı. Pendik’te ise dalgaların vurduğu limandaki 4 balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı çıkış ve varışlı 56 Türk Hava Yolları seferi ise iptal edildi. Ayrıca İstanbul Boğazı gemi trafiği de çift yönlü askıya alındı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 1

Türkiye’nin batısında beklenen lodos etkisini hissettirmeye başladı.

İstanbul’da kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkili oluyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentteki fırtınaya ilişkin bir açıklama yaptı.

AKOM açıklamasında, fırtınanın bu akşam 20.00’den yarın 15.00’e kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Fırtınanın etkisini yitirmesiyle kentte sağanak geçişleri yaşanacağı ifade edildi.

Yağışların Avrupa Yakası’nda İstanbul Boğazı ve çevresinde, Anadolu Yakası’nda ise tüm ilçelerde etkili olacağı belirtildi.

90 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Açıklamada rüzgarın şiddetinin zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşabileceği ifade edilirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 2

BÜYÜKÇEKMECE'DE DEV DALGALAR

Büyükçekmece’de lodosun etkisiyle dev dalgalar sahili dövdü.

Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı.

Sahile gelenler o anları cep telefonuyla kaydetti.
İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 3

30 yıldır Büyükçekmece’de yaşadığını söyleyen Şaban Gümüştaş isimli vatandaş, “Böyle dalga görmedim, gemilerin bu kadar kenara yanaştığını da görmedim. Hem ürkütücü hem çok güzel bir manzara. Seyretmesi de keyifli oluyor.” diye konuştu.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 4

GEMİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Büyükçekmece’de dalgalar sahili döverken, açıktaki bir gemi ise zor anlar yaşadı.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 5

Şiddetli lodos nedeniyle Büyükçekmece Körfezi içinde demir atan bir gemi adeta beşik gibi sallandı.

Gemide herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 6

PENDİK’TE 4 BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Pendik de şiddetli lodosun etkili olduğu yerlerden biri.

Sahilde bulunan balıkçı teknelerinden dördü fırtınaya dayanamayarak battı.
İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 7

Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 8

Kayalıklara yakın alanda kıyıda bekleyen tekneler ise kuvvetli rüzgarın ve dalgaların dinmesini bekledi.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 9

ORTAKÖY'DE CAMİ AVLUSUNDA HASAR MEYDANA GELDİ

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi’nin avlusunda hasar meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos dolayısıyla Ortaköy’deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü.

Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi.

Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi.

Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu.

Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 10

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 56 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Şiddetli lodos, hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Lodos nedeniyle, Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 56 seferi iptal edildi.

İstanbul'da fırtına: Pendik'te balıkçı tekneleri battı, Büyükçekmece'de dev dalgalar oluştu, deniz ve hava trafiği aksadı - 11

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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