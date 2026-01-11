İstanbul'da fırtına ve yağış. Şehir Hatları'nın seferleri iptal
11.01.2026 11:58
AA, İHA
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Valilik bilançoyu açıkladı.
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Şehir Hatları, megakentteki bazı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını açıkladı.
Yoğun yağış nedeniyle yollardaki bazı noktalarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara yol açıyor.
Valilik dünden bu yana 23 çatı uçtuğunu, 80 de su baskını yaşandığını açıkladı.
Maltepe 'de bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Bayrampaşa'da ise yoğun yağış nedeniyle yol çöktü.
Bahçelievler'de de riskli bulunup boşaltılan bir binada, iki dairenin balkonu çöktü. Kopan parçalar park halindeki otomobillere zarar verdi.