İstanbul'da fırtına ve yağış. Şehir Hatları'nın seferleri iptal

11.01.2026 11:58

AA, İHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Valilik bilançoyu açıkladı.

Anadolu Ajansı

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

 

Şehir Hatları, megakentteki bazı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını açıkladı.

İstanbul'da fırtına ve yağış. Şehir Hatları'nın seferleri iptal 1
Anadolu Ajansı

Yoğun yağış nedeniyle yollardaki bazı noktalarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara yol açıyor. 

İstanbul'da fırtına ve yağış. Şehir Hatları'nın seferleri iptal 2
Anadolu Ajansı

Valilik dünden bu yana 23 çatı uçtuğunu, 80 de su baskını yaşandığını açıkladı.

İstanbul'da fırtına ve yağış. Şehir Hatları'nın seferleri iptal 3
Anadolu Ajansı

Maltepe 'de bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

İstanbul'da fırtına ve yağış. Şehir Hatları'nın seferleri iptal 4
IHA

Bayrampaşa'da ise yoğun yağış nedeniyle yol çöktü. 

İstanbul'da fırtına ve yağış. Şehir Hatları'nın seferleri iptal 5
IHA

Bahçelievler'de de riskli bulunup boşaltılan bir binada, iki dairenin balkonu çöktü. Kopan parçalar park halindeki otomobillere zarar verdi. 