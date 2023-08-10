İstanbul'da flört tuzağı! Günlük kiralık evde "kimyasal sıvı"yla gelen cinayet

Arpapay’ın paralarını evde sakladığını öğrenen Başak, paraları alabilmek için bir plan yaptı ve Muhterem Perçikli ile Serpil Demir’den yardım istedi. Plana göre Muhterem Perçikli ile Serpil Demir Ersen Başak’a ait kafeye gidecek, burada oturan Murat Arpapay ile tanışacaktı.

Planı uygulayan şüphelilerden Muhterem Perçikli, tanıştığı Murat Arpapay ile önce arkadaş sonra da sevgili oldu.



Olay günü Muhterem Perçikli, Murat Arpapay’la tuttuğu günlük kiralık daireye gitti. Kısa bir süre sonra Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu da aynı daireye gitti. Burada Arpapay’ın ellerini bağlayan 3 şüpheli daha sonra iğneyle Arpapay’ın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdü. Şüpheliler, Arpapay’ın cesedini binanın havalandırma boşluğuna bırakarak olay yerinden ayrıldı.