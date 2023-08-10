İstanbul'da flört tuzağı! Günlük kiralık evde "kimyasal sıvı"yla gelen cinayet
İstanbul'da 57 yaşındaki Murat Arpapay sosyal medyadan tanıştığı 19 yaşındaki bir genç kadınla günübirlik bir evde buluştu. O evde cansız bedeni bulunan Arpapay'ın vücuduna enjekte edilen bir sıvı ile öldürüldüğü belirlendi.
Olay, 27 Temmuz’da 09.30’da Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulanlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler herhangi bir bıçak ya da silah yarası olmayan cesedin Murat Arpapay’a ait olduğunu belirledi.