İstanbul'da Gazze için büyük buluşma
01.01.2026 04:32
Son Güncelleme: 01.01.2026 08:50
NTV - Haber Merkezi
Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'deki saldırıları sürüyor. Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da on binlerce kişi "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla bir araya geliyor. Sabah namazının ardından soğuk havaya rağmen Sultanahmet Meydanı'nda toplanan kişiler, Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe başladı.
Yeni yılın ilk gününde on binlerce kişi bir kez daha Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı öncülüğünde Galata Köprüsü'nde buluştu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Taksim, Eminönü Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde kılınan sabah namazının ardından Sultanahmet Meydanı'nda toplanmaya başlayan on binlerce kişi, İstanbul'un dört bir yanından Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.
Birçok sendika, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu ile spor kulüplerinin de destek verdiği yürüyüşe geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından kitlesel katılım var.
Eylemde ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekiliyor.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmaları için tüm vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.
"Bütün vatandaşlarımızı soğuk havaya aldırmadan gelmelerini bekliyoruz." diyen Beşinci, ""Sanatçılar, fenomenler, vakıflar, cemiyetler, camialar, spor kulüplerimiz, taraftarlarımız, kınamanın ötesine geçsinler, sahaya, sokağa gelsinler. Bu şahitliğe katkıda bulunsunlar. Tarihe vicdan kaydı düşsünler ve burada olsunlar. Bütün vatandaşlarımızı, milletimizi buraya bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i asla unutmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü süresince trafiğe kapatıldı.
Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Galata Köprüsü'ne ulaşım İstanbul'un birçok ilçesinden ring araçlarıyla yapılıyor.