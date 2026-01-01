İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma
01.01.2026 04:32
Son Güncelleme: 01.01.2026 04:53
NTV - Haber Merkezi
Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'deki saldırıları sürüyor. Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da on binlerce kişi "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla bir araya geliyor.
Yeni yılın ilk gününde on binlerce kişi bir kez daha Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı öncülüğünde Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla buluşuyor.
Sabah namazının ardından on binlerce kişi, İstanbul'un dört bir yanından Galata Köprüsü'ne yürüyor.
Yürüyüş Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde kılınacak sabah namazının ardından başlayacak.
Birçok sendika, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu ile spor kulüplerinin de destek verdiği yürüyüşe geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından katılım bekleniyor.
Eylemde ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekilecek.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmaları için tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.
"Bütün vatandaşlarımızı soğuk havaya aldırmadan gelmelerini bekliyoruz." diyen Beşinci, ""Sanatçılar, fenomenler, vakıflar, cemiyetler, camialar, spor kulüplerimiz, taraftarlarımız, kınamanın ötesine geçsinler, sahaya, sokağa gelsinler. Bu şahitliğe katkıda bulunsunlar. Tarihe vicdan kaydı düşsünler ve burada olsunlar. Bütün vatandaşlarımızı, milletimizi buraya bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i asla unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Filistin'e destek yürüyüşü için hazırlıklar da tamamlandı. Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, yürüyüş süresince trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Galata Köprüsü'ne ulaşım İstanbul'un birçok ilçesinden ring araçlarıyla yapılıyor.