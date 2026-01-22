İstanbul'da gecekondu yangını. Evden çıkamadı, yangında can verdi
22.01.2026 09:33
İHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında bir kişi yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.
Yangın sabah 07.00 sıralarında İslambey Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda başlayan yangın hızla büyüdü yanında bulunan bir başka gecekonduya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangının başladığı evde ayağından sakat olan ve içeriden çıkamadığı belirtilen bir kişi yaşamını yitirdi.
Yanan gecekondunun yanında bulunan bir başka evde ise dumandan etkilenen ve çıkamayan Fatma Balcı isimli kadın ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Balcı'ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.