İstanbul'da göçmen pazarı

Yaşadıkları çeşitli sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye gelen göçmenler, günlük işlerde çalışarak para kazanıyor. Kağıthane'de toplanan bir grup göçmen, yanlarına gelen araçlarla iş pazarlığı yapıyor. Bu yöntemle, günlük olarak 140-150 lira aldıklarını söyleyen göçmenler, ''Bu para bize yetmiyor ama yapacak bir şey yok'' diyor.

DHA 16.08.2021 - 12:37

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Ülkelerinde yaşadıkları sıkıntı nedeniyle Türkiye'ye gelen göçmenler, günlük işlerde çalışmak için Taşocağı Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde toplanıyorlar.
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Kaçak göçmenlerin de aralarında yer aldığı grup, günlük bir işte çalışmak için kendilerini alacak araçların yolunu gözlüyor.
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Yanlarına yaklaşan araçtakilerle anlaşanlar giderken kalanlar da yeni işleri bekliyor.
İstanbul'da göçmen pazarı - 4

"GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞIYORUZ"

Afganistan'dan çalışmak için dört yıl önce geldiğini söyleyen Muhammed Ekberi, pandemiden önce lokantada çalıştığını şimdi de inşaat işleri yaptığını söyledi.
İstanbul'da göçmen pazarı - 5

''GÜNLÜK 140-150 LİRA ALIYORUZ''

Ekberi, ''Her gün buraya geliyorum. Tanıdıklarım var. Ara sıra arıyorlar. Günlük olarak 140-150 lira alıyoruz. Bu para bize yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Afganistan'da savaştan dolayı ekonomi yok. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Mecbur para göndermek zorundayız'' dedi.
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Ne Türkiye'de kalmak ne de Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen Ekberi, ''Biz memleketimize gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
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"KAZANDIĞIMIZ PARALARI AİLEMİZE GÖNDERİYORUZ"

İki yıl önce çalışmak için Türkiye'ye Zabihullah Jabari ise, "Ben Afganistan'dan geldim. Burada günlük işlerde çalışıyorum. Nerede ağır iş olsun çimento, kırma işleri hep biz çalışıyoruz. Biz buraya sadece çalışmak için geldik. Afganistan'da savaş olduğu için, iş olmadığı için buraya çalışmaya geliyoruz'' şeklinde konuştu.
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Türkiye'de kazandıkları paraları haftalık ve aylık olarak aile gönderdiklerini açıklayan Jabari, ''Biz savaştan kaçmıyoruz. Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa orada savaşırız. Şu an orada iç savaş var. Başka bir ülkeyle savaş olsa Afganlar savaştan kaçmaz" diye konuştu.
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İstanbul'da göçmen pazarı - 12

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